¿Qué le falta para ser titular? Kevin Álvarez responde y así reacciona a su competencia en la Selección de Honduras

- LO QUE DIJO -

¿Cómo te encuentras en esta convocatoria tras los trabajos de pretemporada?

Llego muy bien, hemos trabajo bien la pretemporada y las cargas han bajado, por lo que cada vez nos vamos sintiendo mejor. Esperamos llegar en óptimas condiciones.

¿Cómo se preparan para este nuevo amistoso ante Islandia?

Es un partido que se va construyendo día por día, trabajando bien en los equipos y encontrar el mejor nivel para beneficio de la Selección

¿Cómo les sirve este fogueo de cara al repechaje ante Costa Rica?

Hay que seguir trabajando. La ilusión es estar en esa lista, falta mucho. Islandia es una selección de alta exigencia, dejará muchas cosas importantes sabiendo que hay muchos jugadores de peso que no estarán con nosotros. Será una linda oportunidad de representar bien al país y a los otros compañeros que lo venían haciendo bien y no están.

Qué mejor manera de empezar el 2024 con un llamado a la Selección Nacional...

Siempre es bonito iniciar un año así, quizás cerramos el 2023 no como queríamos al perder la final. Ya había tenido la oportunidad de estar con Rueda, pero salí para ser operado, sin embargo, el buen trabajo y la voluntad de Dios me tienen aquí nuevamente.

¿Cómo tomas tu regreso a la Selección después de varios impasses?

Lo tomo como una revancha. Será bonito. Vamos a trabajar para que el profe nos de la confianza de sudar la camiseta.

Carlos Argueta es con quien peleas el puesto en Motagua y ahora también en la Selección...

Siempre es bonito competir con buenos jugadores, Argueta es un gran futbolista, sabemos sus condiciones, es algo que nos potencia como persona y jugador. Al final que el profe decida lo mejor para la Selección.

¿Qué te ha pedido directamente el técnico Reinaldo Rueda?

No he tenido la oportunidad de hablar con el profe últimamente, pero él es un caballero, quizás en Miami podramos dialogar y haré lo que él me pida.