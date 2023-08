‘Tyson’ Núñez se sincera: El duro mensaje a los seleccionados, defiende a Vázquez y el respaldo total a Rueda con Honduras

En pláticas con Diez el pequeño goleador del equipos como Deportes Progreseño, Real España, Marathón, Olimpia y muchos más se refirió a lo que le espera a la ‘H’ en un futuro no muy lejano.

El regreso del entrenador que regresó a Honduras a una Copa del Mundo después de 28 años (Sudáfrica 2010) ha causado una sensación de ilusión y positivismo directivos, aficionados, jugadores y hasta en algunas ex leyendas del fútbol patrio.

Asimismo, el de Sambo Creek, destacó el proceso de Diego Vázquez y para él la Bicolor no se siguió avanzando en la Copa Oro por problemas extra cancha e invita a los próximos seleccionados a cambiar de mentalidad para el bien del nuevo proyecto que se encamina a buscar la clasificación a Norteamérica 2026.

-Lo que dijo ‘Tyson’ Núñez-

¿Dónde está el secreto para mantener una buena física a sus 50 años?

La parte física todavía aguanta, la carrocería todavía aguanta, jajaja. Parte de mi condición viene en el ADN porque así somos desde mi abuelo hasta el más pequeño de la familia y la manera de entrenar hace que seas mejor.

Tocando el tema de la Selección Nacional ¿qué le parece el regreso de Reinaldo Rueda?

Puede ser muy importante porque un cambio de técnico puede sentar bien en los jugadores, el accionar cambia y buscarán tener un lugar en las convocatorias. Es un plus porque vendrán más alternativas y mente fresca para una nueva eliminatoria.

¿Un nuevo técnico es la fórmula para mejorar?

Yo no pienso que será rotundo el cambio porque tampoco vamos a desmeritar el trabajo que hizo Diego Vázquez, para mí no fue malo, no se clasificó a la siguiente fase de la Copa Oro otras cosas. Él hizo lo que tenía que hacer, pero el jugador también debe cambiar de mentalidad sea quien sea el entrenador porque están representando a un país.