Son de su confianza: ¿Quiénes son los otros miembros del cuerpo técnico que estarán con Rueda en la Selección de Honduras?

A lo que Rueda respondió: “Me van a acompañar el profesor Alexis Mendoza como asistente técnico y Bernardo Redín que me acompañó en los últimos años. Asimismo, viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, Néstor Lo Tártaro como prepador de porteros y le he hecho una invitación personal a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean técnicos adjuntos y que realicen un trabajo scouting. Figueroa en la MLS y Suazo en Europa. Les he hecho una invitación y esa es la idea que tenemos”, finalizó diciendo el colombiano con respecto a su nuevo cuerpo técnico.

Pero, ¿cuál es el perfil, la trayectoria, logros, experiencias personales, procesos con Rueda de cada uno de ellos?. Pues DIEZ te mostrará quiénes son las personas que estarán con el colombiano en el banquillo.

-Alexis Mendoza, un viejo conocido-

Alexis Mendoza fue jugador profesional de los equipos colombianos Júnior FCy CD América; asimismo estuvo unos años en los Tiburones Rojos (México).

Pero en 2003 fue cuando tomó la decisión de involucrarse en el mundo de ser técnico. Su carrera como asistente técnico inició en Alianza Petrolera (1 enero-31 diciembre 2003). Pero el 18 de febrero del 2004 dio un salto de calidad al sumarse como asistente de Rueda en la Selección de Colombia rumbo al Mundial de Alemania 2006, que lamentablemente no pudo clasificar.