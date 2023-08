Reinaldo Rueda, presentado como técnico de Honduras: Su claro mensaje a los jugadores, lo que lo motivó a venir y las ofertas que tuvo

Siempre las comparaciones son odiosas y las generaciones son diferentes. Se recuerda y se agradece a los ganadores, no hay memoria para los que no ganan y en el fútbol nos ha tocado de las dos. Todo lo que ha sido el futbol hondureño en los años ha ido evolucionando. Añadiendo los mundiales y olímpicos, demuestra la calidad del jugador hondureño. Es organizarlo y lograr la armonía en los jugadores, pero el patrimonio humano es lo que prevalece en el fútbol hondureño.

—¿Cuál será su cuerpo técnico en la Selección de Honduras?

Inicialmente no ha sido fácil, me tomé estos meses de pausa por mi, mi salud y la de mi familia porque han sido más de 20 años de exigencia de esta profesión, pero siempre integrado y actualizado con el tema futbolístico.

Con el tema del cuerpo técnico, me van a acompañar el profesor Alexis Mendoza como asistente técnico y Bernardo Redín que me acompañó en los últimos años, viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, Néstor Lo Tártaro como prepador de porteros y le he hecho una invitación a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean téncicos adjuntos y que realicen un trabajo scouting. Figueroa en la MLS y Suazo en Europa. Les he hecho una invitación y esa es la idea que tenemos.

—¿Se jugará en el estadio Olímpico o en el Nacional?

Vamos a realizar en toda la exploración de las condiciones, siempre pensando en la selección, porque es de todo el país. Ojalá tengamos todas las condiciones aptas para jugar en todos lados, en Olancho, La Ceiba, y si tenemos buenas canchas vamos a elegir lo mejor para la selección. Dependiendo del partido, así vamos a ver el tema de las canchas.