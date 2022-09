Luis Alvarado sobre la falta de minutos de los seleccionados previo al Mundial Sub-20: “Lo importante es que estén sanos”

Hay muchos jugadores que fueron titulares en el Premundial y que ahora no están viendo muchos minutos... ¿le preocupa eso a usted?

Es complejo para Marco Aceituno como para todos los jugadores, ser figuras a nivel de Sub-20 y luego estar en el primer equipo peleando puesto con Ramiro Rocca que es el estelar en Real España al igual que Pedro Báez . No es fácil para un cipote de 18 años estar peleando un puesto en el equipo que está compitiendo por la Liga Concacaf y Liga Nacional, ellos tienen que estar trabajando, él ya anotó su primer gol en reservas, lo cual demuestra que es un goleador.

Entrenadores han manifestado su inconformidad por la norma que obliga a utilizar jugadores Sub-20 aunque no estén preparados, ¿usted ha hablado directamente con algunos para que tengan minutos en Liga Nacional?

No, en lo absoluto. Uno como entrenador no tiene la potestad de decirle a otro: “Tenés que utilizar alguno o por favor pone a cierto jugador”.

Nosotros hablamos con los futbolistas, ellos son responsables de sus acciones, tienen que entrenarse y prepararse bien, para que los estrategas puedan confiar en ellos. Si bien es cierto, tienen que cumplir ciertos minutos en Liga Nacional, fuera de ello lo que nos interesa, que después de esos minutos sigan siendo partícipes de la plantilla, no por obligación sino por capacidad.

Javier Arriga pasó de ser desconocido en el Premundial a ser titular con Marathón. ¿Esto cómo lo toma?, saber que los llevó a conocer en el Premundial y ahora están teniendo presencia.

Si, eso es lo bonito del fútbol que les brinda oportunidades. A Javier Arriaga me tocó darle seguimiento en varios partidos amistosos de pretemporada de su club, luego en encuentros oficiales. Considero que es un buen jugador, así que puede aportar mucho en la Sub-20, en el Premundial lo demostró y en Marathón está sumando minutos y lo está haciendo muy bien.

Respecto a su contrato, ¿solo es hasta el Mundial de Indonesia 2023?

A nivel de selección los contratos son por objetivos. En mi caso era hasta el Premundial, obviamente si no se clasificaba se rompía el vínculo, porque en Honduras no se tiene la paciencia para darle seguimiento a los trabajos. Si no se clasifica, el entrenador es malo y hay que sacarlo y traer a otro. De la misma manera con el mundial. Vamos a Indonesia, vamos a competir y si hacemos una buena presentación está la posibilidad de que continúe.

Si Honduras va a pasear nada más, hay que cambiar de entrenador obviamente, pero si va, compite y muestra cosas interesantes, hay que darle seguimiento, estamos claros con eso.