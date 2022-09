Luis Alvarado responde sobre el posible llamado de Valerio Marinacci por Honduras: “Es importante tenerlo cerca”

El estratega progreseño afirma que le está dando seguimiento a todos los futbolistas de origen hondureño que militan en el extranjero que son aptos para militar en el equipo Sub-20, pues su prioridad es solo contar con jugadores nacidos en los años 2003 y 2004, no menores, para así respetar el proceso Sub-17.

Fenafuth ya está en comunicación con la Lazio en solicitud de una posible convocatoria del futbolista Marinacci. Así mismo sucede con Keyrol en el Liverpool. Esto nos adelantó en exclusiva Luis Alvarado en nuestra primera parte de la entrevista.

- LA ENTREVISTA -

Hemos conocido que ya están en trámites para convocar al futbolistas italiano de sangre hondureña, Valerio Marinacci, lateral izquierdo del equipo Sub-19 de la Lazio. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

“Nosotros queremos potenciar a este equipo. Casualmente hace poco se me acercó alguien y me dijo: ‘Profe, allí hay un jugador, aunque sé que a usted no le gustan los extranjeros’, y allí mismo yo le detuve. No, esto se ha malinterpretado. En ningún momento dije que no quiero a legionarios, simplemente dije que para el Premundial me la jugaba con catrachos porque había que presentar una lista y a esos jóvenes era a los que conocía.

Fuimos con ellos y logramos el boleto al Mundial, pero ahora depende de ellos si se mantienen en los próximos nueve meses o si le dan la brecha a otro jugador que les quite el cupo. Si viene un portero que sea mejor del que tenemos, es bienvenido, así como un defensa central. Si viene un jugador como Valerio y es mejor de los que ya tenemos, sin duda que es bienvenido. Queremos poner a Honduras en lo más alto y por ello necesitamos a los mejores guerreros”.