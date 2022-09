¿Quién es Alexander Bodden? El nuevo delantero de la Selección de Honduras que es sobrino de Jhon Bodden y que comparan con Carlos Pavón

“De ahí me fui a la Liga Mayor con el Club Sauce, después me marché una categoría más abajo, estuve en la Liga Intermedia con el Atlético La Isla pero me salió la oportunidad de fichar con el Independendiente de Siguatepeque y posterior a eso, estuve con la UPN”, cuenta Bodden.

Sobre su llamado al equipo de todos es algo que siempre soñó pero que no pensó que le iba a llegar en este momento. “Me sorprendió, acabábamos de salir de entreno y llegando a mi apartamento tomo mi celular y me encuentro con el mensaje que fui seleccionado a la selección mayor, uff”, dice.

Y sigue. “Contento, me sorprendió, no lo voy a negar. Imagínese, comenzando el mes y con buenas noticias. Ahí vamos, esto es gracias a Dios y al trabajo del día a día. Yo no me detengo”.

- Ninrod y Javier Núñez, claves -

Alexander Bodden asegura que Ninrod Medina lo dirigió y por ahí puede venir el conocimiento y los consejos a Diego Vázquez de su llamado a la escuadra nacional, aunque también hay un detalle importante; Javier Núñez es asistente de Carlón Martínez en el equipo comayagüense.

“Cuando Diego Vázquez agarró el Motagua, Ninrod que fue mi entrenador en El Sauce me llevó al equipo. Estuve en Motagua y pasé las pruebas pero no me pudieron inscribir por algunos inconvenientes”, rememoró Bodden.