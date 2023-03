Luis Palma es duda para enfrentar a Canadá en la Nations League: “Estamos tomando los medicamentos para mejorar”

Una mala noticia se dio este sábado en la conferencia de prensa que dio Luis “El Bicho” Palma previo al duelo ante Canadá en la Natons League. El atacante hondureño se notó con mucho malestar en la garganta, una ligera tos y según comentó ha tenido fiebre en los últimos días.

El extremo derecho no dejó claro, si podrá o no llegar al encuentro entre Honduras y Canadá. el próximo martes 28 de marzo a las 6:00 pm, donde la Bicolor buscará ante los de la ‘Hoja de Maple’ el boleto a la Copa Oro y la clasificación a la Final Four de la Nations League.