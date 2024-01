Marcelo Santos piensa en Costa Rica y advierte a Islandia: “Queremos lograr el objetivo de pasar el repechaje”

¿Te sientes bien en la defensa central? “Sí, gracias a Dios se me da la oportunidad de manejar varias posiciones en el campo, tengo que dar lo mejor, los últimos partidos he jugado de central, me he afianzado más y confiamos en Dios trabajar de la mejor manera para ser tomado en cuenta para el partido de marzo”.

Ensayo ante Islandia, ¿qué les puede dejar? “Ganar confianza, aprovechar la oportunidad sabiendo que andamos jugadores del ámbito local para ser tomados en cuenta en el mes de marzo, calentarle la cabeza al profesor y hacer un buen papel”.