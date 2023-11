Michael Pérez, mexicano del Real España, revela el killer del TRI que podría herir a Honduras y advierte a Potros: “Partido de matar o morir”

CHARLA CON DIEZ

¿Cómo visualizas el partido entre Honduras-México?

Va a ser un partido muy atractivo para el público, sobre todo para la gente de Honduras. Obviamente voy con México, pero quiero que sea un espectáculo para todos.

Le está agarrando cariño a Honduras

Es un país que me dio una nueva oportunidad en el fútbol, estoy agradecido por ello. Es por eso que me gustaría que sea un gran partido.

Ambas selecciones llegan con nuevas generaciones

Sí, hay mucho joven en los dos equipos, será un partido muy físico, con mucho desgaste y el que aguante ese ritmo va ser el país que quedará victorioso.

¿Se le perdonaría a México una derrota ante Honduras de cara a la Copa América?

Lo que conlleva este partido, creo que no, porque para México es un partido importante. La respuesta sería no, no se perdonaría.

¿Cree usted que Honduras podría hacerle daño a México en la llave de cuartos de final?

Sí, siempre está posibilidad, México debe hacer un buen trabajo, no debe confiarse de nada, porque la Selección de Honduras está fuerte, para nada debe existir el exceso de confianza.

Ya conoce la cancha del Nacional, ¿qué le parece?

Es una gran cancha, se adapta para un gran partido de fútbol y esperemos que sea eso y que gane el mejor.