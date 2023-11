Luis Fernando Suárez revela 10 años después qué fue lo primordial que Honduras tuvo para lograr el Aztecazo

“No creo que México haya perdido la grandeza, pero en ese sentido el fútbol centroamericano ha cambiado y ha mejorado mucho, antes para México era más fácil y ganar relativamente fácil, ahora no, pero eso no indica que México ha bajado, sino que los demás países han subido”, dijo en primera instancia.

“Costa Rica y Honduras siempre compitieron, el crecimiento de Panamá son cosas que hay que contar y son noticias buenas. Los equipos de las islas tienen jugadores en Europa y juegan muy bien y son propuestas dignas las que te ofrecen, no hay que despotricar contra México porque empate, no sé, contra Jamaica o Trinidad y Tobago, si eso pasa no es que se acabó el fútbol mexicano, sino que hay que ponderar lo que se ha hecho en los demás países de la región”, puntualizó.