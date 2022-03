Periodista panameño atiza: “”H” de hijos; Panamá en este momento es papá de Honduras y debe hacerse respetar en casa”

“En el último lustro hemos sacado tres unidades cada vez que vamos a San Pedro Sula. Cuando viene Honduras a Panamá sufre la H. La “H” de hijos, así lo digo. Papá es Panamá ante Honduras y si traen un equipo B no me asustan. Que digan que vienen jugadores de Liga, un nuevo proceso, que Bolillo va a tomar estos tres partidos de preparación. Aquí vamos a hablar claros; Panamá con P de Papá”, inició exponiendo en el programa Tiro Directo del Canal NexPanamá.

“Quizá sea un imposible alcanzar esos tres partidos con Estados Unidos en Florida, eso lo compro, pero la obligación pasa con la “P” de papá, hay que ganarle a la “H” de los hijos de Honduras. Hay que ganar como sea, de taquito, con gol de Andrade, de Godoy, ya sea 1-0 2-1 y hay que hacer respetar la casa. Es partido de vida o muerte, un tema de estado, hay que sacar los tres puntos obligatorios”.

Los jugadores canaleros han expresado que no pueden confiarse de una escuadra catracha que llega eliminada y sin presión.

Un empate este jueves o en el peor de los escenarios, una derrota ante la Bicolor podría dejarlos sin boleto directo y solo con aspiraciones de repechaje. Pero el comunicador panameño dice que no debe existir temor.

“Hay que sumar tres unidades obligatorio. No que el miedo escénico, que se me eriza la piel, que tengo miedo contra Honduras con una “H que no dice nada. “H” que es último en la tabla de posiciones, “H” de nada, “H” que no se escucha, hijos y punto”, cerró.