$!Selección de Honduras viaja a Panamá y Bolillo advierte que van buscando “cómo rompemos” la mala racha”

El estratega sudamericano es consciente que el equipo nacional necesita un triunfo, pero asegura que no es de ahora, sino un problema que se volvió crónico en el representativo catracho . “Vamos con la mejor mentalidad de lograr los triunfos y a ver si de mejorar los conceptos”

“Estamos buscando por todos lados para ver cómo la rompemos (la mala racha)”, dijo con respecto a la seguidilla de juegos donde Honduras no logra ganar.

Al momento de consultarle si le gustaría dejar a Panamá sin mundial fue claro. “Eso no me interesa a mi, no es problema mío. Yo estoy para Honduras ahora”.

Además advirtió que “Panamá es un equipo con mucho orden, juega en zonas y tiene buenos jugadores en todos los sectores de la cancha”.

Con respecto al itinerario que maneja ahora la bicolor, éste cambió de forma drástica con respecto a los anteriores partidos de eliminatoria que encaró como visitante.

Honduras llegará a Panamá en horas de la tarde y no entrenará puesto que los ejercicios los hicieron en horas de la mañana en las instalaciones del estadio Morazán de San Pedro Sula bajo la mirada del preparador físico Mauricio Roldán.