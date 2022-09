¿Qué le comentó? Rodrigo de Paul revela lo que le dijo a Lionel Messi tras marca personal de Héctor Castellanos

Rodrigo De Paul, jugador de la selección de Argentina, reveló a los medios argentinos lo que le dijo a Messi tras marca personal de Héctor Castellanos.

La estrella del Atlético de Madrid atendió a la prensa de su país, en donde especificó que le pareció muy extraño la forma en cómo marcaron a Messi en el partido disputado en Miami.

¿Cuándo te diste cuenta que le estaban haciendo marca personal a Leo como en la década de los 80’s?

“Apenas empezó y le dije ‘pequeño’ (risas), me pareció bastante raro, en un amistoso que no. Pero bueno, cada técnico prepara el partido a su manera, no debe ser fácil cuando está el 10 enfrente”, mencionó De Paul en forma sarcástica.