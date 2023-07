Rafa Ramos de ESPN sobre posible llegada de Juan Carlos Osorio a Honduras: “Es un entrenador que quiere la gloria y no el dinero”

En una entrevista con Gustavo Caballero, corresponsal de Diario DIEZ en Estados Unidos, habló sobre cómo es Juan Carlos Osorio como director técnico. No se mordió la lengua.

“Él puede hacer muchas cosas, él es un técnico de equipo, él no es un técnico de selección nacional, que puede ayudar si le dan más autoridad, presencia y posibilidades de ampliar su trabajo de las que le dieron en México, sí podría hacer algo”, comenzó diciendo el periodista mexicano.

“Te puede proponer tranquilamente un organigrama, un proyecto para desarrollar fuerzas básicas, para que los jugadores no se desperdicien porque a mí no se me olvida cómo Honduras ha dejado un paso muy específico y poderoso en el proceso clasificatorio para Juegos Olímpicos y cómo en plenos Juegos Olímpicos ha terminado siendo echado por el arbitraje”.

La pregunta es: ¿Esa generación de buenos jugadores hondureños dónde ha quedado? No se le ha dado continuidad y eso podría ser algo a favor de Juan Carlos Osorio. Por lo demás, hay que soportar muchas cosas, en los rollos tan extensos que se sueltan en las conferencias de prensa, esa afición que tiene de a quién mandarle rosas rojas, rosas blancas, es muy cariñoso el muchacho”, comentó Rafa Ramos.

Y siguió: “Es de esos tipos que le gusta llevar serenata, llevar flores, siente que es un marido que puede tener un amor en cada puerto, por eso en el último pasaje con la selección mexicana, la esposa lo mandaba prácticamente a dirigir a México con cinturón de castidad, así que ojo”.