Concacaf anuncia el calendario para la Liga de Naciones 2023-24; Honduras arranca ante Jamaica en septiembre

Las cuatro naciones sembradas en los Cuartos de Final son (en orden alfabético): Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

Calendario Liga de Naciones Concacaf 2023/24:

*Equipo anfitrión anunciado primero (las sedes y horarios de los partidos más adelante)

Jueves 7 de septiembre 2023

M1: (A) Panamá vs Martinica

M2: (A) Trinidad & Tobago vs Curazao

M3: (A) Guatemala vs El Salvador

M4: (B) San Cristóbal y Nieves vs Guadalupe

M5: (B) Sint Maarten vs Santa Lucía

M6: (C) Anguila vs San Martín

M7: (C) Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Islas Caimán

Viernes 8 de septiembre 2023

M8: (A) Haití vs Cuba

M9: (A) Granada vs Surinam

M10: (A) Jamaica vs Honduras

M11: (B) República Dominicana vs Nicaragua

M12: (B) Barbados vs Montserrat

M13: (B) Bermuda vs Guyana Francesa

M14: (B) Belice vs San Vicente y las Granadinas

Sábado 9 de septiembre 2023

M15: (B) Antigua & Barbuda vs Guyana

M16: (B) Bahamas vs Puerto Rico

M17: (C) Islas Vírgenes Británicas vs Islas Turcas y Caicos

Domingo 10 de septiembre 2023

M18: (A) Guatemala vs Panamá

M19: (A) Martinica vs Curazao

M20: (A) El Salvador vs Trinidad & Tobago

M21: (B) Guadalupe vs Sint Maarten

M22: (B) Santa Lucía vs San Cristóbal y Nieves

Lunes 11 de septiembre 2023

M23: (B) Nicaragua vs Barbados

M24: (B) Montserrat vs República Dominicana

M25: (C) San Martín vs Bonaire

M26: (C) Islas Caimán vs Aruba

Martes 12 de septiembre 2023

M27: (A) Jamaica vs Haití

M28: (A) Cuba vs Surinam

M29: (A) Honduras vs Granada

M30: (B) Guyana Francesa vs Belice

M31: (B) San Vicente y las Granadinas vs Bermuda

M32: (B) Guyana vs Bahamas

M33: (B) Puerto Rico vs Antigua & Barbuda

M34: (C) Islas Turcos y Caicos vs Dominica

Jueves 12 de octubre 2023

M35: (A) Surinam vs Haití

M36: (A) Cuba vs Honduras

M37: (A) Granada vs Jamaica

M38: (B) Santa Lucía vs Guadalupe

M39: (B) Sint Maarten vs San Cristóbal y Nieves

M40: (C) Bonaire vs Anguila

M41: (C) Dominica vs Islas Vírgenes Británicas

Viernes 13 de octubre 2023

M42: (A) Curazao vs Panamá

M43: (A) Martinica vs El Salvador

M44: (A) Trinidad & Tobago vs Guatemala

M45: (B) Montserrat vs Nicaragua

M46: (B) Barbados vs República Dominicana

M47: (B) San Vicente y las Granadinas vs Guyana Francesa

M48: (B) Belice vs Bermuda

Sábado 14 de octubre 2023

M49: (B) Puerto Rico vs Guyana

M50: (B) Bahamas vs Antigua & Barbuda

M51: (C) Aruba vs Islas Vírgenes de Estados Unidos

Domingo 15 de octubre 2023

M52: (A) Haití vs Jamaica

M53: (A) Honduras vs Cuba

M54: (A) Surinam vs Granada

M55: (B) Guadalupe vs Santa Lucía

M56: (B) San Cristóbal y Nieves vs Sint Maarten

Lunes, 16 de octubre de 2023

M57: (B) Nicaragua vs Montserrat

M58: (B) República Dominicana vs Barbados

M59: (C) San Martín vs Anguila

M60: (C) Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Británicas

Martes, 17 de octubre de 2023

M61: (A) Panamá vs Guatemala

M62: (A) El Salvador vs Martinica

M63: (A) Curazao vs Trinidad y Tobago

M64: (B) Guayana Francesa vs San Vicente y las Granadinas

M65: (B) Bermudas vs Belice

M66: (B) Guayana vs Puerto Rico

M67: (B) Antigua y Barbuda vs Bahamas

M68: (C) Islas Caimán vs Islas Vírgenes de Estados Unidos

Jueves 16 de noviembre 2023

M69: (A-QF) TBC vs TBC

M70: (A-QF) TBC vs TBC

M71: (B) San Cristóbal y Nieves vs Santa Lucía

M72: (B) Sint Maarten vs Guadalupe

M73: (C) Islas Vírgenes de Estados Unidos vs Aruba

M74: (C) Islas Vírgenes Británicas vs Dominica

Viernes 17 de noviembre 2023

M75: (A-QF) TBC vs TBC

M76: (A-QF) TBC vs TBC

M77: (B) República Dominicana vs Montserrat

M78: (B) Barbados vs Nicaragua

M79: (B) Bermuda vs San Vicente y las Granadinas

M80: (B) Belice vs Guyana Francesa

Sábado 18 de noviembre 2023

M81: (B) Antigua & Barbuda vs Puerto Rico

M82: (B) Bahamas vs Guyana

M83: (C) Anguila vs Bonaire

Domingo 19 de noviembre 2023

M84: (B) Guadalupe vs San Cristóbal y Nieves

M85: (B) Santa Lucía vs Sint Maarten

Lunes 20 de noviembre 2023

M86: (A-QF) TBC vs TBC

M87: (A-QF) TBC vs TBC

M88: (B) Nicaragua vs República Dominicana

M89: (B) Montserrat vs Barbados

M90: (C) Aruba vs Islas Caimán

M91: (C) Dominica vs Islas Turcos y Caicos

Martes 21 de noviembre 2023

M92: (A-QF) TBC vs TBC

M93: (A-QF) TBC vs TBC

M94: (B) Guayana Francesa vs Bermuda

M95: (B) San Vicente y las Granadinas vs Belice

M96: (B) Guyana vs Antigua & Barbuda

M97: (B) Puerto Rico vs Bahamas

M98: (C) Bonaire vs San Martín