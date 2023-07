Diego Vázquez habla de los actos de indisciplina y el caso de Luis Palma: “Ponen como que un jugador era la solución”

La Selección Nacional de Honduras que participó en la Copa Oro 2023 tuvo algunas ausencias importantes como la de Romell Quioto, Antony Lozano, Denil Maldonado, entre otras. Pero un tema que dio mucho de qué hablar en su momento fue la no convocatoria de Luis Palma, considerado el mejor legionario en la actualidad.

Al final se conoció que Palma, jugador del Aris FC de Grecia, no fue tomado en cuenta por Diego Vázquez por temas de indisciplina, algo que en su momento terminó afirmando Alberth Elis en una conferencia de prensa. A Diego le consultaron sobre esos problemas que hubo en el grupo previo a la Copa Oro 2023. Ver: Solo Honduras ha perdido el tiempo: el proceso de los técnicos de selecciones de Concacaf para el Mundial del 2026 “Los problemas de grupo, no sé cuáles problemas, afuera entonces porque adentro los jugadores terminaron abrazados. Internamente el grupo estaba bien, jugando bien”, dijo Diego Vázquez en una entrevista con Mauricio Kawas en TDTV. Posteriormente fue preguntado sobre el caso particular de Luis Palma, que sin duda hizo falta en el ataque de Honduras y pudo haber aportado mucho. “Yo no te puedo dar los detalles, vos sabes mucho de pedagogía, algo que conozco desde hace 26 años, más conociendo la educación de mis hijos y tenés que educar, me tocó educar, pero eso lo vas conociendo con el tiempo, no sé qué problemas. Ponen como que un jugador era la solución cuando fue con nosotros el que más jugó, no sé, no comparto, está desmedido”, comentó.

Diego Vázquez resaltó que Luis Palma jugó más con su cuerpo técnico que con otros. “En el caso particular de Luis (Palma), con nosotros tuvo el cuerpo técnico con el que más jugó y que más minutos tuvo, ya después los otros temas... Temas de indisciplina que no tengo por qué dar los detalles porque estaría matando a un atleta y no es mi estilo, nunca lo voy a hacer”, aseguró.