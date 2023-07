Fenafuth reacciona: presupuesto para el nuevo DT de Honduras, candidatos y responde a Diego Vázquez: “Nos jugamos el Mundial de 2026”

El nombramiento del nuevo seleccionador de Honduras es el tema del momento en el país. Ante ello, la Fenafuth dio la cara y reaccionó sobre los posibles candidatos que están sonando para tomar el mando de “La H”. José Ernesto Mejía, secretario de la federación, detalló el trabajo que está ejecutando en estos momentos la Comisión de Selecciones, que determinará en los próximos días al nuevo DT de la Bicolor. El directivo respondió si Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Pedro Troglio son candidatos. Además, precisó que es una decisión que la van a tomar con calma por lo que se está jugando el país.

Asimismo, detalló que el entrenador debe conocer el fútbol hondureño y le respondió a Diego Vázquez, quien es otro de los candidatos. ¿Hay fecha para el nombramiento? - DECLARACIONES - ¿Troglio, Juan Carlos Osorio y Reinaldo Rueda son los principales candidatos? Cualquier nombre que se diga es pura especulación, la Comisión de Selecciones ya está trabajando en tener las mejores hojas de vida para el técnico que va a tener el honor de dirigir a la Selección sea un técnico de nivel y pueda conseguir el objetivo de clasificar al Mundial 2026. ¿Cuándo tendríamos algo oficial? Muy pronto, no es fácil, ya hay bastante hojas de vida, es una decisión que no se puede tomar a la ligera, se están haciendo los análisis, no hay tiempo que perder, en septiembre tendremos Fecha FIFA, la idea es que el técnico que venga tenga todo el conocimiento del fútbol hondureño y que pueda hacer un buen papel. ¿Cuál es el perfil que buscan diferente a Diego Vázquez? Diego Vázquez hizo un mejor papel que los otros dos anteriores técnicos, ganó partidos, desafortunadamente no clasificó por un resultado del cual dependía, pero la Selección ha venido en aumento, es una Selección que le faltaban jugadores. Diego Vázquez lo hizo bien, pero es uno de los candidatos, hay bastantes hojas de vida, una de las hojas de vida es de Diego Vázquez. Diego Vázquez comentó que no se sintió respaldado No he oído las declaraciones de Diego Vázquez, honestamente no creo que lo haya dicho, se le dio el respaldo, hizo un buen trabajo.

¿Ya se reunieron para decidir a quién contratarán como técnico de la Selección de Honduras? ¿Hay fecha? Fecha no le puedo dar, pero le puedo decir que va a ser muy pronto, lo ideal es hacer la reunión presencial con miembros que están fuera del país, pero se está trabajando. Además, varios de ellos tienen las hojas de vida de los técnicos, en sentido no se ha perdido tiempo, no hay que tener temor con eso. Repito, no podemos tomar una decisión a la ligera, es algo muy importante lo que nos estamos jugando que es la participación al Mundial”. ¿Cuánto es el presupuesto de Fenafuth para contratar un técnico? El técnico del nivel que necesita la Selección Nacional no es un entrenador barato, todos los técnicos en todo el mundo son caros, el fútbol es muy caro, nuestro fútbol tiene limitaciones, pero es importante, ir al Mundial de 2026 es un proyecto de país. Por supuesto que vamos a hacer todo lo posible para tener un técnico. ¿Hay techo en Fenafuth? No lo puedo decir techo, tenemos que conseguir el mejor técnico, el que más le convenga a los intereses de Honduras, que pueda entender nuestro fútbol y que haga realidad el sueño de todos: estar en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. ¿La prioridad sería un técnico que esté en el campo nacional o internacional? No necesariamente, el espectro es bastante amplio y la Comisión de Selecciones está buscando el técnico que más le convenga a Honduras. Ojalá que cuando se escoja apoyemos, eso es lo que necesitamos que de entrada apoyemos al nuevo técnico y a los muchachos, ustedes vieron el esfuerzo que hicieron en los últimos dos partidos, desafortunadamente ese primer gol en los primeros segundos condicionó el resultado, pero la Selección ha venido de menos a más, el técnico que venga estoy seguro que tendrá bastante material humano para sacar una Selección.