Rueda habla del debut de Honduras en Copa Oro; descarta estadio para eliminatorias y pondera uno nuevo, ¿favorito Costa Rica?

De igual forma, en la rueda de prensa realizada en San Pedro Sula , al Norte de Honduras, no pudo dejar de hablar de la eliminatoria de la Concacaf, cuyo grupo del seleccionado patrio es junto a Costa Rica , Haití y Nicaragua , donde afirmó que los ticos son "ultra super archi favoritos".

Ilusión de realizar buena Copa Oro: "Vamos con la ilusión de hacer una buena Copa Oro, esa es la motivación que tiene la selección por estas reuniones que hemos estado realizando previamente con los jugadores de la liga y luego con los legionarios, y buscando cada día el mejor momento de la selección, que nos reencontremos y que podamos lograr buenos resultados".

Juego ante Canadá: "Naturalmente es un rival que ha crecido mucho, una selección que logró clasificarse al Mundial de Qatar y que ha hecho buen comportamiento en la Copa América pasada, con jugadores internacionales, y Canadá se ha beneficiado por la maduración de estos jugadores. Será un partido interesante para nosotros por el gran rival que tenemos al frente, porque motivan jugar muy bien".

Opina al no jugar con 12 clubes la Liga Nacional: "Más tiempo de trabao no tendré. Se había proyectado un calendario con 10 y 12 clubes, el margen no era muy grande, de todas formas, era la saturación quizá para los clubes que compiten con jugadores que aportan a la selección, sobre todo los tres que estarán en la Copa Centroamericana.

La selección seguro tendrá el mismo espacio de tiempo y también evitar el desgaste de algunos jugadores que son importantes y son el sosporte de nuestra Liga Nacional ante las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Ojalá se haya tomado la mejor determinación, no para bien de la selección solamente, sino de todo el fútbol nacional y que los clubes que aspiren a llegar a Liga Nacional, quizá si no se dio ahora, se de en el próximo año, ojalá se pueda lograr ese paso".

Motivación por medirse a buena selección: "Frente a Canadá va haber una motivación de enfrentarse a una selección fuerte, un equipo que motiva porque hace un buen juego, es una selección de gran nivel".

¿Se jugará en San Pedro Sula en la Eliminatoria?: "Ah bueno, ya nos fuimos a septiembre (risas)... eso lo estamos evaluando, ayer estábamos en reunión de Comisión de Selecciones. Vamos a considerar las características de los rivales como las garantías que tengamos nosotros tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

Siempre hemos dicho que la selección es de todos, ojalá que podamos tener el estadio de La Ceiba rápido, en buenas condiciones, no solo la cancha sino todo el entorno, los camerinos. Podría ser una opción, sí, la selección hay que socializarla en todo el país y es lo que yo quisiera, hacer un morfociclo en La Ceiba, uno en Juticalpa, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, creo que sería muy emotivo para la gente poderla tener cerca".

¿Descartado el Olímpico?: "La cancha del Olímpico ya sabemos que tiene sus dificultades, todo va a pasar por el tema climatológico también, de modo que queremos lo mejor para la selección y los jugadores y naturalmente que toda la afición hondureña disfrute de la selección".

El grupo de la eliminatoria, ¿le gusta?: "Sí, estábamos preparados para cualquiera de los rivales, po algo estaban en el Bombo 1, Panamá y Jamaica, estábamos expuestos, todas las selecciones son diferentes y complicadas. Ustedes vieron los equipos del Caribe que han ido mezclando, por ejemplo lo que vivimos ante una Isla Caimán o una Antigua y Barbuda, eso lo vivíamos hace unos 30 años con Jamaica, Haití o Trinidad y Tobago y ahora estas selecciones han dado un salto de calidad y han adoptado otros conceptos de juego y han ido mezclando las bondades del Caribe con la maduración que logran sus jugadores a nivel internacional".

¿Es favorita Costa Rica?: "Es que Costa Rica es favorito porque de Panamá, Jamaica y Costa Rica el único que acaba de jugar el último Mundial son ellos, es ultra super archi favorito, no lo podemos negar porque es una selección que acaba de vivir un mundial hace dos años y eso tiene su precio, es innegable".