Rueda, más crítico que nunca contra futbolistas de Honduras: “Hay jugadores que no aprovechan las oportunidades”

El cafetero aclaró la polémica con Jonathan Rougier tras el primer gol de los ticos, dejó saber entre líneas que no convocará futbolistas que no rindieron y, ¿cómo se preparará de cara a las eliminatorias mundialistas?

CONFERENCIA DE PRENSA EN DESARROLLO:

Análisis del empate ante El Salvador: “Pienso que fue un partido de dos tiempos diferentes en el que nos sorprende El Salvador con buen fútbol. Desde el punto de vista nos superaron con la superioridad numérica dentro del campo, nos faltó tener más el balón a nivel defensivo y el respaldo ofensivo. Para el segundo tiempo se hace otro ordenamiento y producto de ello mejoró el juego, las dos fases del juego tanto en defensa y ataque”.

Las conclusiones de los dos partidos de marzo: “Es una convivencia positiva de lo que es el conocimiento bilateral entre cuerpo técnico un jugadores, importante recuperar jugadores después de tanto tiempo sin ellos, fueron dos partidos difíciles y para nosotros desde el punto vista psicológico no ha sido fácil recuperarnos de lo que significó el partido anterior y el no poder estar en Copa América”.

“Naturalmente se conformó otro 11, teníamos otra nómina diferente, teníamos que darle oportunidad a los jugadores sancionados, no es fácil con una sola unidad de entrenamiento armar ese 11, por ese aspecto positivo más no satisfactorio, no se cumplió la meta del primer juego, por los imponderables, pero hoy se notó la diferencia. Una cosa es Honduras con estos jugadores que no estuvieron ante Costa Rica y otra cosa es lo que tuvimos que enfrentar con las bajas sensibles que no llegaron por sus lesiones para afrontar a este partido definitivo de Copa América. Hoy se salva la dignidad de lo que queremos ser”.

Futbolistas que no rinden: “Estos son los juegos que te dan información. A mi nadie me espera, yo tampoco puedo esperar. Hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto en la Selección y hay jugadores que se les da una, dos, tres oportunidades y no la aprovechan, es algo que se cumple. Hay jugadores que son de clubes, pero las respuestas en la élite internacional necesita otros ingredientes. Hay futbolistas que entran y se quedaron, y hay otros que aunque tengan todos los procesos sub 17, sub 20 y sub 23; pero en la Selección absoluta no entran, eso es lo que nos enseña el fútbol cada día”.

¿A qué atribuye este bajo rendimiento? “Es que todo se mezcla, yo siempre lo he dicho que después de perder que perdimos, no es fácil recuperar la confianza. Incluso, ayer lo notamos en la práctica, de darle confianza a los jugadores, nosotros hoy hicimos un 11 nuevo, mientras El Salvador venía de hacer un partidazo ante Argentina, donde quizá el profe cambió tres o cuatro jugadores, tenía una base grande, hoy hicimos un 11 diferente, este 11 con partidos seguidos es otro Honduras, estos muchachos siempre quieren, pero la exigencia y a veces y quizás la confianza, hubo varios hoy que fueron titulares ante Costa Rica que no logran esa gran dimensión para ser jugadores de Selección Nacional”.

¿Le hacen falta más Andy Nájar a esta Selección? “Seguro que uno va identificando, por ejemplo: el primer juego contra Jamaica yo coloqué a Maylor Núñez y no puse a Andy Nájar. Después Andy dio otra respuesta en la Selección, siempre se decía que venía con mucho escepticismo, que Andy no, es un jugador que inteligentísimo, ustedes vieron que cuando juega de lateral, como de carrilero, él en el DC United jugó en los dos sistemas. Hoy yo le decía a los profes que esto se cura con fútbol, se cura cuando le ganemos a un grande y le ganemos bien y que recobramos esa confianza, no ganar un solo partido, sino que la sostengamos, pero para eso tenemos que lograr el equipo que tenga esa cohesión”.