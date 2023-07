Reinaldo Rueda habla de su nuevo cuerpo técnico y afirma: “Fueron meses donde me tomé la libertad de elegir a Honduras entre muchos ofrecimientos”

De entrada se le consultó sobre su decisión de aceptar dirigir a Honduras . “Fue un proceso de varias semanas, no sé, de meses, donde me plantearon la posibilidad de asumir este desafío, lo maduramos, lo pensamos y a último momento son muchos los factores para determinar y decidir venir a Honduras por todo lo que significa esta posibilidad y toda la parte afectiva y lo que conocemos, lo que vivimos... es otro tiempo pero fue importante lo que conocimos de Honduras”.

Cuando al colombiano se le consultó el porqué elegir a Honduras , si tenía otras posibilidades con un mejor estado económico, fue claro. “El tema del contrato pues sabíamos que es un país con otras condiciones diferentes a las que hemos vivimos en los últimos años, pero el proyecto deportivo está por encima de todo. La credibilidad, la convicción y la insistencia de los directivos, con los cuales estoy muy agradecidos, me hicieron que me decidiera y dar el paso de ser seleccionador de Honduras”.

“Han sido años de aprendizaje y quizá todo ese conocimiento la queremos aplicar en este desafío y la diferencia quizá la van a vivir ustedes más cerca cuando estén involucrados en la responsabilidad de la selección. Fueron años muy positivos, este último año me lo tomé de reflexión y darle tiempo a la familia porque hacía años que no paraba, este año ha sido regenerativo y enrriquecedor y llegó la oportunidad de volver a la cancha y tener la satisfacción de entrenar”, acotó.

CUÁNDO LLEGA Y SU CUERPO TÉCNICO

Reinaldo Rueda confirmó que llegará a Honduras la primera semana de agosto y asimismo reveló que aún no tiene definido su cuerpo técnico ya que hoy cerró todos los detalles de su contrato con Fenafuth.

“La primera semana de agosto llego a Honduras ya para asumir todo lo que es la recta de preparación para ese primer juego del 8 de septiembre. En cuanto a los acompañantes, pues hoy se finalizó todo el cierre del contrato y no he definido nombres porque no quería generar falsas expectativas y no quería proyectar algo que no se había concretado. En estos días evaluaré bien eso”.

“Es la exigencia de ser seleccionador nacional de estar día a día trabajando, valorar esa liga hondureña, estimular esos talentos que están ahí, conocer cuál ha sido todo el avance que ha logrado el fútbol hondureño en esa parte organizacional, todo lo que se ha proyectado en los últimos años. Como le dije a los directivos, tenemos muchos frentes para recuperar lo que queremos y ojalá lo podamos cumplir”, dijo.