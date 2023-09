Roger Espinoza habla del nuevo proceso de Rueda con Honduras: “En lo personal no he merecido nada para estar ahí ahorita”

“Ya estoy viejito. Si me necesitan en el club siempre voy a ayudar, hay jugadores muy buenos que han salido, es una generación muy buena. Gracias a Dios andamos aquí siempre luchando con el equipo, me siento muy feliz de estar acá”, expresó a los micrófonos de Deporte Total USA.

“No he conversado con el profe Rueda, creo que los jugadores que están ahorita son los que merecen estar, en lo personal no he merecido nada para estar ahí, no juego mucho en mi club, creo que en el rol de jugador no me toca a mí ahorita y los que están lo hacen bien y se tienen que llamar a los que andan bien”, declaró.

Roger Espinoza, mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, aparte de olímpico en Londres 2012, ha disputado 20 de los 28 partidos del Sporting en la actual temporada, sin registrar goles. En total el hondureño suma 355 de MLS con el club gringo.