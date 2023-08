Quioto habla de la llegada de Rueda y las polémicas previo a Copa Oro: “Juntos es la única forma de sacar este barco adelante”

- DECLARACIONES -

Los insultos cuando llegó al Nacional de Tegucigalpa en el choque entre Motagua-UPNFM

Esto es fútbol y es lo que a uno le gusta. Al principio que llegué me gritaron, pero es normal, yo jugué en el equipo contrario, el máximo rival de ellos, yo sabía que iba a pasar, pero aquí estoy tranquilo. Realmente no quería venir, pero aquí estamos.

Reinaldo Rueda ya está en Honduras, ¿este es el inicio de un éxito?

Me di cuenta de que el profesor ya está aquí y ojalá que sea el inicio de una nueva etapa, que volvamos a sonreír y a conseguir triunfos.

¿Es el hombre idóneo para tomar la Selección Nacional?

Yo siempre dije de quien llegara siempre nos trajera buenas ideas, nos traiga ese buen fútbol, queremos que la Selección juegue bien, que gane independientemente de quien sea que esté en frente.

¿Debe ser como “padre” el técnico de la Selección Nacional?

Sí, porque se estaba pasando por un momento difícil con tantas cosas y, según tengo entendido, el profesor Rueda tiene bastante conocimiento en lo que es el fútbol, la vida, es una buena persona y ojalá que, tanto a los jóvenes como a los de experiencia, nos pueda ayudar.

¿Estará ante Jamaica y Guatemala?

Seguro que voy a estar ahí siempre y cuando el profesor me tome en cuenta.

¿Ya se comunicó Reinaldo Rueda con usted?

Todavía no, pero ya me dijeron de que él se quiere comunicar conmigo, me mandaron el número y voy a estar al tanto de cuando él me llame, voy a estar pendiente.

Materia dispuesta para volver a la Selección de Honduras.

Siempre lo he dicho de que voy a ser el jugador que voy a estar ahí, siempre y cuando el DT que esté en frente decida llamarme.

¿Quedó en el pasado las polémicas con la Selección de Honduras?

A veces uno se deja llevar, el impulso lo hace poner cosas así, pero creo que tengo una buena relación con Alberth Elis, “Choco” Lozano. Entonces, vamos a hablar. Yo soy de los que quiero que estemos todos, yo sé que todos podemos sacarlo adelante.