Romell Quioto habla de la Selección Mexicana, da pistas de su futuro y manda mensaje a Luis Palma previo a juego de Champions

Y comentaba lo del momento, pues el mismo estadio donde jugará la ‘H’ contra El Tri, estaba vacío, pero es que era un juego de Liga Nacional y el factor clima no ayudó. “Hoy es un día diferente, está lloviendo y está jugando Olimpia contra la UPN, pero cuando es Honduras todo cambia, y más que todo contra México, ojalá no vaya a llover, creo que esa será una final”.

“Lo más importante es que estamos con salud, estamos bien, sin lesiones, espero seguir así, este año no fue bueno para mí en el club, las lesiones me dieron duro, pero ahora solo toca cuidarnos y esperar lo que serán esos juegos ante México”, adujo.

“Para mí jugar contra México es algo lindo, es algo motivante, yo ya he tenido la oportunidad de poder anotarles y ojalá que el 17, si me toca estar en la cancha, poder hacerlo de nuevo”, afirmó el ‘Romántico’.

Romell Quioto se mostró agradecido con Pedro Troglio por dejarlo entrenar con el Olimpia. “Nosotros estamos entrenando como si fuéramos jugadores del Olimpia. No todavía no me ha regañado el profe Troglio, pero si lo hace yo creo que es un entrenador que merece respeto, ha ganado muchas cosas acá, es alguien que yo admiro mucho y le doy las gracias por dejarme entrenar con ellos”.

¿Ficharía por Olimpia?, se le preguntó. “Es algo que no lo puedo descartar, pero mis planes son seguir en el extranjero, vamos a esperar qué pasa. Es difícil porque después de cuatro años y que no se hayan acercado para renovar (CF Montréal), no entiendo, pero yo respeto, ellos tendrán sus razones y estoy agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron, pero si no se da, buscar trabajar en otros lados”.