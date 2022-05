Said Martínez y su conmovedora entrevista al convertirse en el primer árbitro de Honduras en dirigir en una Copa del Mundo

He recibido bonitos comentarios de los jóvenes y otros que vienen comenzando. Es bueno que vean en mí un consejero de lo poco que he aprendido, estamos para apoyarnos, acá nadie se cree más que alguien.

Por supuesto que no pudo escapar a la nostalgia. ¿Cómo se ve y qué le diría al Said niño? Llora y atragantado por la melancolía afirma: “Me mató con esa pregunta porque han sido años difíciles, dejé mi familia, mi trabajo, mis estudios de la universidad por el arbitraje y hoy la gente no sabe lo que ha costado. Pero yo le diría a ese niño que se puede soñar, que las cosas se pueden lograr con las manos limpias, que no se deje decir que nunca lo puede lograr, que busque siempre hacer lo correcto y que nadie lo pare de triunfar”.

Despertó a sus seres queridos para darles la noticia y fundirse en un abrazo que sintetizó la emoción que significa ser el primer árbitro hondureño que dirigirá en la C opa del Mundo: Said Martínez.

Eres uno de los árbitros “jóvenes” de la Liga Nacional, ¿Cuánto tiempo de perseverancia para llegar hasta este día?

Siempre que me hacen esa pregunta me recuerdan a mi infancia cuando comencé a soñar con 10 años. En mi natal Colón no se me dio la oportunidad y eso me obligó a buscar oportunidades afuera, me vine a Tegucigalpa, dejé familia y sueños atrás, no ha sido fácil. Ha sido una carrera de 20 años que ha sido de sudor, lágrimas y mucho esfuerzo, Dios ha visto eso y es una bonita oportunidad.

¿Recuerdas el día que te fuiste a Tegucigalpa?

Imagínate un niño de 16 años, desesperado porque no tiene ninguna oportunidad, porque ve que ha aprobado sus pruebas físicas y no tiene un nombramiento, ni siquiera en segunda división sabiendo que estaba trabajando bien. A mí me entró una desesperación, pensé en el retiro, pero una persona habló conmigo, me aconsejó ir a estudiar en Tegucigalpa, lo vi con buenos ojos y sin conocer a nadie se me fueron abriendo las puertas.

En un momento de mi vida quise ser árbitro, entiendo lo difícil que es y Tegucigalpa no es fácil

Cuando uno tiene un sueño hay que disciplinarse, poner todo en manos de Dios porque nada viene del cielo, más que el esfuerzo. Cuando tomé la decisión de venirme fue respaldado por Dios y mi familia.

Claramente un retiro pronto del arbitraje, era seguir con tu carrera universitaria

Sí, yo terminé mi carrera cuando llegué a la primera división. Si me hubiese quedado en Tocoa me estaría dedicando a otra cosa, pero Dios está conmigo para que otros compañeros logren sus sueños.

Dime algo: ¿Cómo tomas las críticas después de un partido?

Todo lo dejo en manos de Dios. Él se encarga de todo, nosotros entramos a la cancha con las ganas de hacer un trabajo impecable, pero las autoridades determinan los trabajos que hemos hecho de la manera correcta.

¿Cómo catalogas que ha sido tu carrera hasta ahora?

Creo que ha sido muy buena. Hemos sabido aprovechar las oportunidades, si hoy estoy en esa lista es porque han visto algo muy bueno en mí.

¿Qué palabras tienes para colegas como Melissa Pastrana o Shirley Perelló?

Las respeto mucho y las valoro porque el arbitraje femenino requiere de mucho esfuerzo y dedicación. Ellas han sabido representar a Honduras a nivel internacional y en Concacaf están bien rankeadas, tenemos árbitras de gran de nivel.

¿Qué valores tienes de tu actuación en la final de la Liga de Campeones de Concacaf?

Es bonito cuando llegas a ese tipo de escenarios, 68 mil personas alrededor disfrutando de la fiesta y saber que podemos estar a la altura de un partido me llenó de satisfacción sacar un juego limpio y que el campeón fue el merecedor.