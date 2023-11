La Selección de Honduras se instala en Cuernavaca para la “final” ante México: ¿Cuál será el itinerario en suelo azteca?

“Se sacó adelante estos 90 minutos, pero faltan otros 90 decisivos para lo que se pretende y ojalá que lo podamos lograr”, dijo Rueda ante el asedio de la prensa mexicana que le consultaba si se sentía en la Copa América, algo que el colombiano manejó con la naturalidad que lo caracteriza.

El equipo catracho no entrenó tras el largo viaje, apenas hará trabajos de regeneración en el hotel Camino Real Sumiya de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, a unas dos horas de la Ciudad de México. Para este domingo, tendrá el primer entrenamiento en la cancha del estadio Mariano Matamoros, ubicado a una hora de esta ciudad.

EL BUNKER

La Bicolor tendrá la tranquilidad necesaria en el bunker que ha montado en el hotel Camino Real. Una zona exclusiva de la ciudad, con dos puntos de control que no permiten el paso de personas que no estén registradas en dicha zona. Los nuestros no tendrán contacto con el mundo exterior, salvo en los entrenamientos en horas de la tarde.