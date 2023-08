Selección de Honduras: ¿Por qué Reinaldo Rueda se regresó hoy hacia Colombia después de su presentación?

Ante la sorpresa de muchos por su regreso tan pronto a Colombia, el técnico de la Bicolor confesó cuándo retornará a poner en marcha su plan de trabajo. “La próxima semana ya estaremos acá si Dios quiere y vamos a programar todo”.

El profesor Reinaldo Rueda no quiso adelantar los nombre de los legionarios, pero sí confirmó pláticas con ellos, donde hay varios que no pudieron estar en el último proceso. “Ya he dialogado con varios, pero después haré todo completo”.

Reinaldo Rueda demostró su pasión por la escuadra hondureña y desde su primer regreso a Colombia, el timonel llevó consigo entre sus maletas a los camisas de la Selección Nacional, mismas que deberá defender en este proceso mundialista.

El nuevo técnico de Honduras tiene todo listo y el respaldo de la Comisión de Selecciones y la Liga Nacional, donde ya tiene notificación que para la fecha 6, se jugará sin seleccionados.