¡Partido de liderato! Selección Sub-15 de Honduras buscará ser primer lugar de su grupo en Torneo Uncaf, FIFA Forward

Próxima jornada (2 de mayo) Guatemala vs Honduras Panamá vs Belice

Posiciones: Guatemala es líder con 6 puntos (+4 DG) Honduras tiene 3 puntos (+6 DG) Panamá 3 pts (0 DG) Belice no ha sumado (-10 DG)

Alineación de Honduras ante Panamá: Exel Barahona, Josep Benedit, Osmel Medina, Oscar Zúniga, Elkin Carvallo, Edwar Amador, Carlos Chávez, Cristhopher Vega, Brayan Cortés, Michael Chávez y Cris Vargas.



Alineación de Honduras ante Belice: Noel Valladares, Osmel Medina, Oscar Rápalo y Diego García, Mike Arana, Wilmer Güity, Ángel Molina, Brayan Cortés, Yensen Morales, Cris Vargas y José Ramírez.

Grupo A



Resultados:

Fecha 1: Nicaragua 1-3 El Salvador; Costa Rica 3-3 Puerto Rico.

Fecha 2: Puerto Rico 3-2 Nicaragua; Costa Rica 5-0 El Salvador

Posiciones:

Costa Rica es líder con 4 puntos (+5 DG)

Puerto Rico tiene 4 puntos (+1 DG)

El Salvador 3 pts (- 3 DG)

Nicaragua no ha sumado (-3 DG)



Próxima jornada (2 de mayo)

Costa Rica vs Nicaragua

El Salvador vs Puerto Rico