El delantero hondureño fue muy profundo en su análisis de lo vivido en la ida y lo que se debe mejorar pensando en asegurar el pase a la Copa Oro, y así no dejar dudas en la afición hondureña.

La selección de Honduras entrenó esta noche pensando en el duelo de vuelta ante Bermudas, donde no quieren pasar un rato amargo como se dio en el duelo de ida.

"Seguro que hay que cerrar muchas cosas, todos estamos conscientes por el momento que estamos pasando. Nosotros como jugadores somos los primeros responsables y sabemos que tenemos una gran responsabilidad de representar la camiseta de la nación. Pero como bien tú lo mencionas, yo creo que al final el fútbol de hoy día es mucho más competitivo, como tú dices, no tanto de que las islas hayan crecido o no, yo creo que el fútbol en general, no solamente acá en nuestra región, a nivel mundial se está viendo así y hay que trabajar, yo creo que tenemos que ser más humildes".

Y agregó: "Yo creo que no estamos en el momento de mirar a ninguna selección por arriba del hombro, tenemos que poner los pies sobre la tierra y aceptar nuestra realidad, sabemos que hay mucho por mejorar, pero yo creo que, como le decía anteriormente, eso acá es de todos, eso no es solamente de los jugadores, de los directivos, de la prensa, eso es parte de todo, de la gente. Obviamente nosotros sabemos, como nos lo dice el profe, que nosotros somos los encargados de llevar al aficionado al estadio, pero nosotros necesitamos también el apoyo de la gente, así que créeme que nosotros estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, pero eso nos da mayor compromiso, mayor responsabilidad de poder representar a la nación de buena manera".

Al momento de ser consultado de la manera que se debe revertir lo que se hizo en ese primer tiempo en la ida ante Bermudas y dejarlo en el olvido previo a la vuelta aquí en el Estadio Nacional.

"Yo creo que cada quien tiene un punto de vista, cada quien analiza de diferentes formas el partido, sin duda yo creo que el equipo fue dueño del partido durante los 90, 95 minutos que se jugaron, lo que pasa es que se hace un escándalo y nosotros nos hacemos una evaluación y nos incomoda la forma en que nos hicieron los goles, no tanto quién nos los haya hecho, sino cómo nos hicieron los goles y no solamente nos viene pasando en ese último partido, sino que hace algunos partidos venimos recibiendo goles que no, obviamente poder recibir goles, porque en el fútbol es de errores y aciertos, obviamente, pero es la forma".

También dejó claro: "Creo que estamos conscientes de eso, sabemos que no fue la mejor exhibición, pero eso es fútbol, tampoco porque vayamos a jugar con Bermuda, con otra selección, es que le tenés que ganar 10 a 0, le tenés que ganar 20 a 0, no, las selecciones se preparan, y más en su casa, campo complicado, el tiempo estaba bastante difícil, pero no es excusa, acá estamos todos para sumar y para cada partido o cada concentración que hacemos, sumar cada uno su granito de arena por el bien del país".

Sobre la mentalidad de cómo encarar este compromiso de vuelta. "Yo creo que al final no nos confiamos, yo creo que no nos confiamos, sí recibimos un gol muy temprano, y sin duda, obviamente, eso cambia los planes, tanto para el privado como para uno, pero yo creo que acá no hay que confiarse, acá yo creo que es la mentalidad que nosotros debemos apuntar cada compromiso, sin mirar la selección que está al frente, sino nosotros evolucionar y evolucionar cada vez que portamos esa camiseta, como selección, como grupo, hacernos cada día más fuerte, y obviamente estamos en casa y tenemos que hacer valer esa localidad, seguramente la gente pensará que el día martes tenemos que ganar 10 a 0, y seguramente va a ser un partido difícil, como fue el partido allá, obviamente hay que tomar precauciones y tratar de hacer un gran partido para sacarlo lo más limpio posible".

Arboleda también se refirió sobre las críticas que se hacen del nivel de Honduras en relación a las demás selecciones del caribe. "Según como lo quiera ver cada cual, sin duda alguna, lo mencionaba el profe la vez pasada, y sí, nosotros como país hemos ido a tres mundiales, pero ¿cuántos mundiales han jugado en la historia del fútbol? ¿Cuántas generaciones ha tenido Honduras y no han podido ir a un mundial, perdón, y con buenos jugadores?"

Y añadió: "Sin duda alguna que la ilusión y el sueño que nosotros tenemos es poder clasificar al mundial, ¿verdad? Pero antes de eso tenemos un partido muy importante el día martes, que nos da la clasificación a una Copa Oro, que también queremos ir, también queremos ir y estamos trabajando por ello. Ya el discurso de si el fútbol hondureño ha bajado o si el del París va a crecido, sin duda alguna que el fútbol de hoy, 2025, no es el mismo fútbol que se jugaba en el 2000, sin duda alguna. No quiere decir que los jugadores de hoy sean mejores que los de antes, o los de antes sean mejores que los de hoy".

El delantero aprovechó el momento para hacer un análisis de las críticas en lugar del respaldo y apoyo que se debe tener como país a la Selección de Honduras.

"Yo creo que son momentos que se van viviendo, y al final cada quien se tiene que hacer responsable del momento en el que le tocó. Nosotros nos hacemos responsables del momento que nos está tocando a nosotros, y como decía anteriormente, nosotros como país, como sociedad, se ve en el fútbol, se ve en la política, se ve en los medios, se ve en toda nuestra sociedad. Nosotros estamos más pendientes de resaltar lo que se hace afuera de nuestro país que realmente rescatar lo que tenemos en nuestro país y tratar de mejorar lo que tenemos que mejorar como país".

Además, fue claro que: "Entonces yo creo que al final la invitación es esa. Acá tenemos todos que ser Honduras y tratar de sacar esto adelante todos como país".

También destacó que: "Nosotros no estamos en un momento de mirar a ninguna selección por arriba del hombro. Yo creo que estamos viviendo un momento que todos somos conscientes del cual estamos viviendo y todos tenemos que tratar de aportar nuestro granito de arena de donde nos toque para sacar esto adelante".

Y cerró: "Yo creo que al final lo más importante acá siempre va a ser la selección, estén los jugadores que estén. Acá lo importante siempre va a ser lo que se pueda hacer por representar bien el país independientemente de la selección que tengas al frente".