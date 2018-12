Roger Rojas rechaza oferta de la Segunda División de China

El delantero hondureño Roger Rojas, que milita en le Alajuelense de Costa Rica, dejó claro su futuro futbolístico y aclaró cualquier rumor de su posible salida del balompié tico.

"Me presentaron una oferta de China el jueves, pero mi familia y yo decidimos rechazarla, así que es mentira que yo ya me despedí de los jugadores del Alajuelense, el martes viajo a Costa Rica", dijo a Cinco Deportivo.

Además aclaró el motivo por el cual no aceptó la oferta del fútbol de la Segunda División de China.

"No era lo que yo esperaba porque para irme tiene que ser una buena opción que llene las expectativas, yo hablé con el presidente del Alajauela que si no es algo bueno que me ayude a crecer como futbolista, no me muevo" agregó.

Y continuó: "Yo estoy apuntando para estar en la Selección de Honduras y si voy a un buen equipo, a una buena liga, tengo esa posibilidad", dijo Roro.

El buen rendimiento de Alex López, Roger Rojas y Luis Garrido ha hecho que en Costa Rica pregunten por jugadores hondureños.

"Me han preguntado por jugadores hondureños obviamente no diré nombres, pero eso me deja claro que nosotros hemos hecho las cosas bien en el equipo", concluyó Roger.