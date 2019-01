EXCLUSIVA: Alberth Elis confirma negociaciones con el Fenerbahce de Turquía

El delantero hondureño, Alberth Elis, charló con DIEZ en EXCLUSIVA y ha confirmado acercamientos con el Fenerbahce turco, club que ya le puso al Houston Dynamo, la oferta para llevárselo a Estambul, mítica ciudad antigua llamada Constantinopla.

El catracho contó que es la oferta que está en la mesa del Houston Dynamo y en los próximos días podría cerrarse la operación y mudarse a Europa para cumplir uno de sus sueños. Además revela que le ha gustado el ambiente que le han formado los aficionados con los mensajes que le envían los fanáticos del equipo turco. Lo han seguido en redes sociales más de 40 mil seguidores del equipo turco.

¿Ya estás listo para viajar a Europa?

Esperamos. Cuando haya algo concreto yo seré el primero que lo diré y lo anunciaré en mis redes sociales.

¿Te ilusiona que algunos ya te ponen en el Fenerbahce de Turquía?

Uno siempre quiere lo mejor y mira cuando es una oportunidad que le ayuda a uno, lo analiza y esperamos que pronto llegue una oportunidad.

¿Puede ser este año?

Esperamos. Confiamos en Dios que si sale algo en estos días bienvenido sea y sino seguiremos en el Houston Dynamo.

¿No estás desesperado?

No, yo estoy tranquilo, creo que no estoy mal en Houston, si me toca quedarme estoy bien, seguiré mejorando y esperando la oportunidad.

Sería bonito llegar a otra liga europea como la de Turquía para después saltar a la Premier donde ha sido tu sueño jugar...

Esa tiene que ser la idea, después demostrar de lo que uno está hecho, si uno lo hace bien es lógico que se pueda llegar.

¿Siendo sincero, hay acercamientos con un equipo de Europa?

Yo mismo lo dije que hay una propuesta sobre la mesa, estamos esperando en Houston, esperando que sucede y lo más seguro que en estos días se conocerá si salgo del Dynamo o no.

¿Es fuerte la propuesta?

Sí, es una buena propuesta pero el Houston tiene otros pensamientos, otras cosas y veremos qué pasa.

¿Lo que se menciona del Fenerbahce, es cierto?

Sí, ellos son los que pusieron la oferta sobre la mesa y estamos en negociaciones para ver qué pasa.

¿Ya comenzaste a estudiar lo que te encontrarías en el Fenerbahce?

Si claro, pero estamos con calma, no estoy desesperado con irme y si pasa iremos para hacer mejor y sino, seguiremos en Houston.

¿Has hablado con la gente del Houston para que te deje partir?

Uno como jugador sabe lo que el equipo pagó por mí y sabe que no van a dejarme ir por menos de eso, pero estoy tranquilo, si toca quedarse me quedo, si toca la oportunidad hay que aprovecharla al máximo.

Ya es tiempo que un hondureño de un salto a una liga de calidad en Europa... Turquía tiene buena liga y el Fenerbahce juega Champions League.

Sí, sé que la liga de Turquía es muy competitiva, Fenerbahce es un equipo muy grande. En estos días me han seguido aficionados de Turquía en mis redes, como unas 40 mil personas diciéndome que llegue al equipo y uno allí se da cuenta la afición que tiene. En dos días pasó eso, no digamos lo que se viviría ya en los partidos.

Y hasta montajes de la Pantera celebrando los goles del Fenerbahce hay...

Sí, me han hecho muchos montajes, me mandan mensajes donde me dicen que vaya pero ya no depende de mí y toca esperar.

¿Esa es la oferta más fuerte que tienes o hay alguna de otro país?

No, por ahora sobre la mesa es la única que me han dicho, no sé si hay otra más.

¿El fútbol es negocio y lo entiendes, puede mantenerse o caerse, estás consciente de eso?

Sí. Lo importante es estar tranquilo, no desesperarse, estar tranquilo, seguir trabajando y esperar lo que viene.

¿Te han aconsejado las personas que son cercanos a ti?

Claro que sí. Soy una persona que cree mucho en Dios y los tiempos de él son perfectos y cuando sea mi oportunidad y estoy 100% listo Dios me la dará y voy a seguir trabajando.

¿Ya aprendiste algunas palabras en turco?

No jajaja, todavía nada de eso.