Rubilio Castillo: "No voy como solución al Saprissa, no soy Messi"

El delantero hondureño Rubilio Castillo viajará en las próximas horas a Costa Rica para integrarse al Saprissa. Contó por qué no logró acuerdo en China y de su arribo al conjunto morado.

"Bajándome del avión me hicieron unas pruebas deportivas, obviamente el cuerpo no iba a resistir. Según yo era algo normal, lo rutinario. El médico dijo que yo padecía de cansancio y cómo no iba a padecer de eso si me me acababa de bajar del avión", dijo en entrevista a Cinco Deportivo.

Y agregó: "Pero las pasé. Luego me dijeron que iba a ir al club sin de firmar. Tenía que irme a otra ciudad donde estaban. El presidente me dijo que tenía dos horas para decidir si me iba con el equipo sin firmar. Cuál dos horas, aquí nomas decido y me voy, les dije".

Sobre su llegada al equipo de Costa Rica

El Saprissa anunció el viernes el fichaje del atacante catracho. Rubilio sabe al equipo que llega y la responsabilidad que tendrá.

"Sé lo grande que es y no voy como solución de nada, sino como un obrero más. Conjuntarnos será importante, no todo recaerá sobre mí. No soy Messi, dentro de lo que sabemos trataremos de aportar al equipo, más a lo grupal", sentenció.

Desde que su nombre comenzó a ser vinculado con el "Monstruo", recibió el cariño de la afición.

"Me ha gustado el apoyo que me ha mostrado la afición. Voy contento e ilusionado a hacer las cosas bien", cerró.