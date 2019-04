Agenda: Legionarios tendrán actividad este Viernes Santo en sus clubes

A pesar que muchas personas se han desconectado del fútbol esta semana, la actividad no se detiene y en el caso de los catrachos, contarán con mucha actividad este Viernes Santo.

El primero de ellos será Kevin Álvarez quien ya puede debutar con el Norrköping ante Falkenberg en la jornada 4 de la primera división de Suecia. El lateral no había podido jugar porque no contaba con su permiso de trabajo, eso se arregló y ya tiene el visto bueno. El cotejo será a las 8:00 am de Honduras. Cabe decir que el club del hondureño apenas ha empatado un duelo y perdió dos.

Seguidamente entrará en acción Bryan Róchez quien recibirá con su equipo, Nacional, al poderoso Sporting Lisboa. El duelo se jugará a las 11:00 am, hora de Honduras, y es clave para el equipo del catracho sacar puntos ya que actualmente se encuentran en zona de descenso con 27 puntos, Sporting por su parte es tercero de la tabla con 64 unidades.

Róchez es el goleador de su club con 10 dianas, el líder de la tabla es Haris Seferović con 19 anotaciones.

Ya en horas de la noche, Lobos Buap de Michaell Chirinos y Félix Crisanto visitará al Tijuana, duelo pactado para las 8:00 pm. La institución de los hondureños todavía puede meterse a la liguilla pues cuenta con 17 puntos y Tijuana, equipo que tiene hasta el momento el último boleto, ostenta 22 unidades a falta de tres jornadas.

La actividad de los legionarios se cerrará a las 9:00 pm cuando el Houston Dynamo visite al Galaxy, un cotejo interesante pues los cuatro hondureños (Elis, Boniek, Quioto y Maynor) se verán las caras ante Zlatan Ibrahimovic y compañía.

DATO: Bryan Moya jugó 77 minutos este día en la derrota 4-0 como visitante del Zulia ante el Estudiante de Mérida, el equipo del catracho se ubica en la posición 14 de la tabla de 20 equipos.