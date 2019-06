¡Ejemplar! Kevin Álvarez cumple sueño de su madre y le regala una casa

Kevin Álvarez no la pasa del todo bien en Suecia. El lateral no ha encontrado la regularidad que desea con el Norrköping, pero ha podido cumplir una meta de vida.

El lateral derecho compartió un lindo momento y es pudo comprarle una casa a su señora madre, las fotos y el video los compartió en sus redes sociales.

Lee: Michaell Chirinos se expresa luego que Lobos Buap vendiera la categoría

“Gracias Dios por un sueño más hecho realidad, un sueño de niño algo que miraba inalcanzable cuando estaba en el barrio algo que pensé que no lo lograría cuando me dijeron que no llegaría lejos, pero confié más en ti que en mí y por eso te doy la gloria siempre muy agradecido contigo papá aunque no soy merecedor de nada, tu misericordia siempre nos alcanza”, escribió Álvarez.

En el video se aprecia al jugador decirle “esta es tu casa mamá”, mientras ella llora de alegría. Hace unos días se dio un caso similar en Costa Rica.

Jimmy Marín dejó la concentración de Costa Rica para irse a Israel y fichar por su nuevo equipo, esto por ayudar a su familia y construirle una casa a su madre.