Bryan Moya se lo revela a DIEZ: "Ya tuve pláticas con el profesor Coito"

Eran alrededor de las 10:00 de la noche en Lima y decidimos enviar un mensaje por Instagram, que fue suficiente para contactar a Bryan Moya en Perú, donde se encuentra con el Zulia FC (su actual club de Venezuela), para disputar la Copa Sudamericana.

Ver más: Así juega Bryan Moya con el Zulia en Venezuela



Aprovechando la cobertura de los Juegos Panamericanos 2019, no dejamos ir la oportunidad de buscar al hondureño y de manera inmediata nos atendió. Moya nos recibió con una sonrisa enorme al ver a otro catracho en tierras sudamericanas. ¿Cómo estás? ¿Estás cubriendo los Panamericanos? Fueron algunas preguntas que lanzó el exjugador del Olimpia y Vida.



Moya habló de su infancia, de lo que vive en Venezuela y también de la Selección Nacional de Honduras. Además, confesó quién fue quien lo marginó en el Olimpia. Acá su entrevista para DIEZ desde tierras peruanas.

Bryan Moya atendió a DIEZ desde Lima, Perú.



¿Cómo va todo en el Zulia FC?



Hasta el momento todo bien gracias a Dios, me han tratado de la mejor manera y gracias a eso me han salido las cosas excelente.



Tienes 26 años. ¿Te imaginaste todo esto a esta edad?



La verdad que todo ha sido muy rápido desde que me vine de Estados Unidos, han pasado cosas que nunca me imaginé que iban a pasar, gracias al esfuerzo y el fútbol que he mostrado estoy aquí.



¿Cómo fue tu infancia? Contanos sobre eso...



De pequeño viví en Tegucigalpa, después nos fuimos para San Antonio de Oriente y ahí tuve casi toda mi infancia, ahí crecí, estudié, pasé toda mi vida ahí.



¿Fue una infancia normal o dura?



Es de una familia humilde que vengo, tampoco fue que sufrí mucho, pero sí es una familia humilde de la que vengo.





¿Siempre supiste que desde pequeño querías ser futbolista?



La verdad que nunca pensé mucho en ser futbolista, más quería estudiar, las puertas se me abrieron más cuando yo me fui a Estados Unidos, ahí me metieron más en la cabeza que yo tenía talento, pues ahí aproveché.



¿Tenías una carrera universitaria en mente?



Sí, quería ser licenciado en derecho, me gradué del colegio, pero no seguí la universidad por lo mismo, por el fútbol.



¿Cómo jugador recuerdas tu primer sueldo?



Yo inicié en Estados Unidos jugando fútbol rápido, ganaba 2000 dólares al mes. Ahí en Estados Unidos tratan mejor a los jugadores que en Honduras, lo hacen valre más a uno y ya en el Houston Dynamo ya era otro tema.

Bryan Moya es la figura del Zulia de Venezuela en Copa Sudamericana.



¿Cómo entraste al Houston Dynamo?



Un amigo mío que me llevó a Chicago me dijo que habían unas pruebas de sub-23 en el Dynamo y me dijo que fuera a probarme y ese día hubo un partido amistoso y me metieron, sobresalimos, hice dos goles y después me dijeron que me iban a dar la oportunidad, que todavía no me iban a pagar. A pesar de todo lo que me dijeron yo nunca dije que no, agradezco también al Dynamo que por ellos también estoy aquí.



¿Cómo fue que llegaste a primera en Honduras?



Yo estaba en el proceso de papeles en Estados Unidos, porque yo estaba ilegal, la verdad iba creciendo y no había debutado en la MLS y me estaba preocupando porque miraba que tenía el talento para poder jugar ya, entonces el profesor “Primi” Maradiaga fue una vez a Estados Unidos y él vio las prácticas y me preguntó qué estaba pasando, que por qué no estaba jugando, entonces le expliqué mi situación y me dijo que si quería me llevaba a Honduras. Hablé con un representante que tenía y me dijo que sí me fuera. La verdad que no me arrepiento de todo lo que he vivido, estoy agradecido.



¿Qué representa para ti el Club Vida?



Es el equipo que me abrió las puertas, le debo mucho a este equipo, creo que por ellos estoy aquí, me abrieron las puertas, desde que llegué me trataron muy bien.

Bryan Moya era uno de los futbolistas consentidos por la afición del Olimpia.



¿Y Olimpia?



Yo he demostrado en las redes sociales que soy Olimpia, desde pequeño soy Olimpia, la verdad que cuando me llamaron y me dijeron que había una posibilidad de ir a Olimpia no lo dudé en decir que sí, porque quién no va a querer jugar en el equipo que uno quiere. La verdad fue un tiempo bueno el que pasé ahí y estoy agradecido.



La vida en Venezuela cómo está… ¿Difícil?



Sí. La gente como nosotros, jugadores y directivos, tenemos más beneficios, pero la gente normal gana 20 dólares al mes, ¿te imaginas? Para que puedan comer es muy difícil, tiene que buscar hacer otra cosa para pasar la vida.



¿Te han pedido dinero a tí la gente de Venezuela?



Sí, como a los guardias que viven en mi apartamento les ayudo mucho porque a veces solo comen una vez al día, cuando están dentro de mis posibilidades ayudar a la otra gente también yo lo hago.





Sabemos que estás en un buen momento. ¿Cambiarás de club muy pronto?



Creo que el fútbol es de momento, ahorita estoy pasando un gran momento, yo me siento muy bien aquí con la Copa Sudamericana, con el grupo, con el equipo, pero si se acerca alguien más y de una liga buena creo que lo pensaré y sería bueno.



¿Tienes ofertas de otros países verdad?



Sí tengo oferta, pero estoy mentalizado en los partidos de Sudamericana y vamos a ver qué pasa.



¿Te han preguntado por jugadores hondureños?



Sí, la directiva me preguntó por un delantero, cuando me vine de Honduras lo dije?



¿Cuántos currículum presentaste de jugadores hondureños?



Solo dos, estuvieron interesados, pero están esperando, el mercado de fichajes se cierra el 31 de agosto y creo que todavía hay posibilidades. No puedo dar nombres.



¿La Selección Nacional, algo pendiente para ti?



Va a llegar mi momento en la Selección, lo siento, espero que cuando esté ahí pueda entregar todo y que no sea en vano lo que he venido haciendo.



¿Por qué crees que no has sido tomado en cuenta o Coito ya ha hablado contigo?



Yo creo que quizás porque no se han dado cuenta mucho de estas ligas, pero ya que estoy haciendo más ruido aquí, mi nombre se está resaltando más, creo que eso va a ser una buena vitrina para ir a la Selección Nacional. Ya tuve pláticas con el profesor Coito, él habló conmigo, me dijo que esté tranquilo que me va a estar viendo para ver si algún día puedo tener la oportunidad.