'Choco' Lozano no convence a Juan Carlos Unzué, técnico del Girona

Follow @GustavoRocaGOL

Antony Lozano tendría los días contados en el Girona FC de la segunda división de España pese a que en los últimos encuentros de pretemporada ha tenido minutos de juego bajo el mando de Juan Carlos Unzué.

Ver más: Así fue la jornada del fin de semana de la legión hondureña

Aduce diario AS que el jugador hondureño no termina de convencer al estatega de los gironíes, por lo que no pondría trabas para una eventual salida del jugador.

"El delantero hondureño no está acabando de convencer a Juan Carlos Unzué y no se vería con malos ojos su salida", asegura el medio ibérico.

Y es que el Girona FC está a la espera de una oferta por Antony Lozano para darle salida. 'Si llega una oferta interesante por él se le traspasaría porque se cree que no será un jugador vital este curso en Segunda', añaden.

El 'Choco', que se incorporó al equipo español después de jugar Copa Oro con Honduras, venía precedido de una campaña para el olvido en LaLiga, donde no pudo marcar un tan solo gol en liga.

Sí lo hizo en Copa del Rey, donde pudo celebrar en dos ocasiones ante los poderosos Real Madrid y Atlético.

El futuro del exBarcelona B parece sombrío, ya que no hay algo claro. Se mencionó al Toulouse de Francia y en las últimas horas al bicampeón inglés de Champions League en la temporada 79-80, Nottingham Forest.

SÉPALO

El último y único gol del delantero hondureño de 26 años en LaLiga fue el 3 de marzo de 2017 ante el Villarreal.