Director deportivo del Cádiz: "No está siendo fácil el fichaje del "Choco" Lozano"

En el Cádiz siguen interesados en los servicios del delantero hondureño Antony "Choco" Lozano, pero no ven fácil su llegada. Así lo confirma Óscar Arias, director deportivo del Submarino Amarillo.

"No está siendo fácil (el fichaje del Choco), aunque nos encajaría en el perfil. Están las posibilidades, que no es poco. Es complicado porque es un jugador con un salario alto, con pretensiones de su club y de otros, y nosotros estamos bien posicionados pero no va a ser fácil", dijo Arias.

En el portal El Desmarque Cádiz aseguran que el equipo solicitó al Girona el préstamo del catracho. Pero los catalanes pretenden incluir en la transacción al extremo español Salvi Sánchez.

El directivo asegura que esa opción se dará si todas las partes terminan beneficiadas. "Eso existirá si surge la opción de que los cuatro estén en buenas condiciones".

El Choco Lozano se encuentra trabajando a tope con los rojiblancos. Anotó en pretemporada y estuvo en la banca en el debut de su equipo en Liga 123 donde empataron 1-1 con Sporting Gijón.