Alberth Elis critica su nuevo rol en Houston Dynamo y el estilo de juego de su técnico

Alberth Elis no está satisfecho con la filosofía de juego de Houston Dynamo y así lo expresó luego de la victoria 2-1 sobre Orlando City el sábado anterior en el BBVA Compass Stadium del cuadro texano.

En entrevista a Deporte Total USA y otros medios, el legionario hondureño criticó el nuevo estilo de su equipo y aseguró que deberían modificar su planteamiento para evitar el sufrimiento cuando se encuentran a la defensiva.

"Fue un partido duro, en el primer tiempo nos tocó sufrir un poco. Estábamos muy atrás, el Dynamo en los últimos años ha intentado siempre ir al frente. Cada vez que nos queremos meter atrás terminamos perdiendo, creo que deberíamos cambiar los pensamientos, deberíamos de pensar siempre en ir al frente porque siempre sufrimos cuando nos metemos atrás", argumentó.

La metodología que ahora se implementa en Houston Dynamo requiere de mayor sacrificio por parte del atacante, algo que no lo tiene contento porque en su retraso dentro del campo genera que su desempeño no sea el óptimo.



"En los primeros años no tenía que venir muy atrás entonces a la hora de atacar me miraba mejor, rendía más por lo mismo, no tenía que regresar. Ahora me toca regresar y cuando quiero atacar no tengo piernas, entonces me veo mal. Es un poco complicado para mí en los últimos partidos, no he rendido igual por lo mismo. Estoy tratando de ponerme mejor físicamente o tratar de hacer lo mejor que puedo, yo me considero un delantero, no me considero tanto de estar regresando. Creo que no es lo mío."

Además habló del técnico Davy Arnaud, quien le pide más aporte defensivo. Ante las órdenes del timonel, Elis contó que el agotamiento es mayor y se vuelve más difícil.



"Con el cambio de entrenador, él tiene una diferente filosofía, ahora toca regresar más entonces es mucho más complicado para mí. Salgo mucho más agotado de cada partido y es muy difícil para irme a atacar. Siempre necesitábamos ganar el partido y no hubo tiempo para celebrar, por eso traté de jugar rápido."

Su inconformidad es muy notoria y criticó el rol que ejecuta donde argumentó su juicio con la peligrosidad que antes ejercía y que ahora tiene una mayor exigencia para su forma de jugar.



"Los otros rivales me conocen muy bien y saben que cuando estoy en el último cuarto soy muy peligroso pero cuando no tengo piernas, estoy cansado y vengo desde atrás, se me está complicando un poco más. Esto ya casi termina, faltan tres juegos, trataré de terminar de la mejor manera y ya veremos qué pasa el otro año."

Por último envió un mensaje de gratitud a la afición de Houston Dynamo y analizó la situación en la que se encuentra el cuadro naranja, quienes cuentan con remotas posibilidades de avanzar a los playoffs de la MLS.



"Muchas gracias por el apoyo que nos han dado, por estar en cada partido alentándonos. Es un poco complicado para nosotros, queríamos estar en playoffs, está muy difícil ahora pero vamos a intentarlo, vamos a luchar hasta el final. Siempre agradecido con la afición, los últimos tres años hemos levantado un poco a este equipo. El equipo tenía tantos años sin entrar a playoffs, lo llevamos a la final de copa el año pasado. Este año fue muy complicado, a seguir trabajando y ya veremos qué pasa el siguiente año."