Michaell Chirinos: “Si juego un segundo con Olimpia, no me voy aunque salgan ofertas”

Michaell Chirinos se encuentra en La Ceiba apoyando al Olimpia, equipo con el que está entrenando tras terminar su participación en la MLS y confirma que está definiendo su futuro. El Vancouver Whitecaps le quiere pero los merengues ya no buscan préstamo sino una venta definitiva.

El jugador fue claro; si en este torneo que viene inicia jugando con los merengues con quien tiene contrato, no sale al extranjero aunque lleguen ofertas, pues vivió esta experiencia este año y le ha pasado factura al no ser convocado a la Selección Nacional por Fabián Coito.

El futbolista analizó al Olimpia que ganó en la última fecha ante Vida en relación al que enfrentará esta noche en la pentagonal y dice que no tienen que descuidarse para no llevarse otro susto.

El delantero Michael Chirinos jugó dos meses con el Vancouver de la MLS en este 2019. Foto: Cortesía

“Vimos un Olimpia superior que tuvo para hacer más goles, pero Vida se repuso y casi nos empata al final. Debemos de darnos cuenta que este es un torneo diferente como es la pentagonal para salir a atacar”, comentó el futbolista.

Michaell Chirinos es uno de esos jugadores que siempre quieren tener los entrenadores; rápido, gambetero y sobre todo con gol y si se queda en los blancos, Pedro Troglio tendrá una arma que le daría un plus en el torneo Clausura.

“Todavía estoy en pláticas con Olimpia, no sé si voy a seguir en la MLS. Hay posibilidades de seguir en Olimpia, tengo contrato con ellos. Si vuelvo a jugar un segundo con Olimpia me quedo definitivamente y no salga aunque salgan ofertas del extranjero”, manifestó el habilidoso jugador.