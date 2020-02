Roger Espinoza desea retirarse en Platense; luego dedicarse a la industria de la construcción

En una entrevista con Diario La Prensa, el mediocampista hondureño, Roger Espinoza, repasa su vida una vez que se retire del fútbol. Ya tiene planes hechos, dentro de los que están, dedicarse a las empresas que ha constituido con su familia en Estados Unidos, además de seguir la Universidad.

Espinoza ya no piensa en la Selección Nacional; lo considera un capítulo cerrado, además dice que le gusta cómo marcha el proceso de Fabián Coito. Sobre su retiro de las canchas que no lo mira muy lejos, el nacido en Puerto Cortés habla de la idea de poder hacerlo vistiendo la camisa del Platense.

“La verdad es que nunca se sabe, es mi equipo en Honduras (el Platense), sería muy lindo vestir esa camiseta, desearía experimentar vivir allá (en Puerto Cortés), jugar en nuestra liga y sumergirme más en la cultura hondureña; algo que me ha resultado muy difícil al haber venido aquí desde niño. Ojalá que se dé, sería un lindo sueño cumplido”, manifestó el mediocampista del Kansas City.

Roger le ayudó a Brayan Beckeles para que pudiera fichar por el Nashville, la nueva franquicia de la MLS y considera que si otro compatriota le pide ayuda, con gusto le daría la mano, pues es una persona que abre puertas al ser un embajador de la MLS, por su experiencia en la liga.

Roger Espinoza vistiendo la camisa de la Selección de Honduras en las pasadas eliminatorias frente a Costa Rica.

“Se presentó la oportunidad de interceder por un compatriota y lo hice, pero el mérito no es mío, el logro es de él como jugador, uno como representante está allí solo para cumplir ciertas formalidades. El jugador se representa solo en la cancha. Si otro futbolista hondureño necesita de mi ayuda no dudaré, me siento muy feliz de ayudarle”, declaró el jugador que brilló con Honduras en Londres 2012.

LA CONSTRUCCIÓN Y LA UNIVERSIDAD

La mentalidad del “Chino” Espinoza una vez cuelgue los botines; pues ya lleva 13 temporadas en la MLS, más las tres en Inglaterra, ahora con 34 años ya tiene definido lo que hará una vez se vuelve a poner pantalones largos de por vida.

Espinoza tiene planificado dedicarse a la industria de la construcción y los Bienes Raíces. Ya tiene empresas con la familia y espera poder dedicarse por completo; además tiene planes de continuar la Universidad, pues no logró graduarse porque se dedicó por entero al fútbol.

Espinoza en su primer Mundial con la Selección de Honduras en Sudáfrica 2010. Aquí marca a Jesús Navas.

“He sido muy afortunado en mi vida y he sabido utilizar todo el dinero que me he ganado, mis planes para el retiro ya están materializándose y me dedicaré a la industria de la construcción y los bienes raíces, con empresas que he creado junto a mi familia. Estoy contemplando volver a la universidad”, relató Espinoza al medio hondureño.

Roger fue uno de los futbolistas que cuando se vistió con los colores patrios, lo entregó todo. Desde el 2008 que el colombiano Reinaldo Rueda lo llamó al proceso rumbo a Sudáfrica, hasta el último con Jorge Luis Pinto, fue un mariscal. Ahora con 34 años este es un ciclo que ya está cerrado en su vida.

Sobre volver a la Selección Nacional, Espinoza dice: “A veces el cuerpo ya no le da a uno y debes hacerte a un lado, deseé ir a cuatro o cinco mundiales. Comencé a jugar algo tarde y físicamente ya no tengo las condiciones para rendir como la gente espera que lo haga; ya le di el 100% de mí, les acostumbré a un nivel de juego y ya no soy capaz de darles lo mismo. Tengo muy claro lo que la afición esperaría de mí”.

Finalmente habló del proceso que dirige Fabián Coito Machado: “Han venido de menos a más, el crecimiento ha sido notable, me gusta mucho como los jugadores se desempeñan, veo a un grupo con bastante dinámica, un plantel muy joven. Futbolísticamente han cambiado mucho en comparación a lo que fuimos nosotros y están con muchas ganas de sobresalir. Me agrada sobre todo, ver el desenvolvimiento y apoyo que se le está dando a la Sub-23”, concluyó Espinoza.