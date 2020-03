Bryan Moya sobre su nueva aventura en Colombia: "Voy con la idea de poder hacer un gran año"

Después de varias semanas de espera el volante hondureño, Bryan Moya, finalmente encontró nuevo equipo, fichó por las Águilas Doradas de la primera división de Colombia, club donde estará el resto del 2020.

Te puede interesar: MOYA A SU SEGUNDA EXPERIENCIA EN EL EXTRANJERO



El jugador viajó muy ilusionado y sueña con poder tener una destacada participación,"Después de una buena espera, lo bueno toma tiempo y pongo esto en la manos de Dios. Espero que en esta Liga BetPlay me vaya mucho mejor".



Moya asegura que los directivos de este club siempre quisieron ficharlo. "Ellos estuvieron pendiente de mí. Lo que pasa es que yo tuve otras opciones y estaba viendo cual era la mejor. Al final elegí esta porque los otros no aceptaron las condiciones".

LEER MÁS: Bryan Moya estuvo entrenando con la Sub-23 y Olimpia antes de fichar por Águilas Doradas de Colombia



El futbolista catracho tenía otras opciones para fichar "En Argentina y Chile. Estaba Defensa y Justicia, Sporting Cristal y otro de la segunda división, pero al final voy contento porque ahí (Águilas Doradas) tengo excompañeros y el entrenador del Zulia. Ahora me toca ponerme al tono del equipo y que las cosas me salgan bien".

Bryan Moya viajó a Colombia con la ilusión de hacer las cosas bien en su nuevo equipo. Foto: Ronal Aceituno.



Bryan Moya confirma que el técnico venezolano, Francesco Stifano, solicitó su contratación. "El profe desde un principio me dijo que me fuera para allá, ya es un hecho y espero hacer las cosas bien".



La vinculación del jugador hondureño es para lo que resta del año. "Firmé hasta diciembre. Yo voy con la idea de poder hacer un gran año, hacer las cosas bien, agarrar un buen ritmo y estar en la Selección".



La liga colombiana ya lleva disputada ocho jornadas, situación que llega en desventaja Bryan Moya. "Puede ser una desventaja en cuanto al ritmo de juego, pero he estado entrenando con la Selección (Sub-23), Olimpia y aparte. Yo creo que voy en buen tono físico, solo a ponerme a las ordenes del profesor".

MÁS: Bryan Moya se lo revela a DIEZ: "Ya tuve pláticas con el profesor Coito"



La situación de Bryan Moya le preocupaba a Fabián Coito, técnico de la Bicolor, pero ahora el propio jugador espera que todo vuelva a la normalidad. "El profesor (Coito) siempre ha estado pendiente de mi caso, pero ya gracias a Dios me marcho y puedo decir que tengo equipo para hacer las pruebas. Vamos a ver que tal me va".



El propio Moya sabe que no fue fácil para él estar en esta situación. "Estuvo muy complicado, ya que después de tener varias opciones es difícil elegir porque al final uno está buscando el bienestar de uno y que le vaya bien en una liga. Al final voy a una buena liga y un equipo que es de media tabla para arriba. Ahorita estamos a cinco puntos del primer lugar. Espero poder ir ayudar".



La pandemia del coronavirus tiene suspendida la Liga BetPlay, situación que podría beneficiar al catracho. "Eso me sirve bastante a mí para ponerme a tono, conocer al grupo y hacer las cosas bien".



Según cuenta Moya, el técnico de Rionegro está a su espera. "El profe se ha comunicado conmigo y me ha dicho que me espera con muchas ansias y el grupo también. Ellos están confiando en mí y que pueda hacer las cosas bien".



En la Liga colombiana ya participa Roger Rojas, un amigo de Moya, quien ya le felicitó por su fichaje. "Hace poco le escribí que ya iba saliendo para Colombia y me dijo: "que bueno que ya tenés equipo y espero estés listo para jugar".