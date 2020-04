Tyson Ñúñez cuenta la verdad sobre su fichaje con el Sunderland de Inglaterra

En el 2000 el delantero Milton "Tyson" Núñez fue fichado por el Sunderland de Inglaterra, convirtiéndose así en el primer hondureño en Premier League. Pero su aventura no fue lo que esperaba.

Tyson destacó en el Nacional de Uruguay y de allí saltó al PAOK Salónica FC de Grecia antes de recalar en el fútbol inglés. Su traspaso fue considerado insólito y hasta hubo varia teorías que publicó la BCC sobre lo que había pasado.

La primera fue que Peter Reid, entonces entrenador del Sunderland, pagó 2 millones de euros en ese entonces al Nacional, dueño de su ficha, tras verlo en unos videos VHS de mala calidad.

La segunda es que observadores del club fueron a uno de los partidos del PAOK, donde jugaba a préstamo, se fueron de fiesta y lo terminaron fichando bajo los efectos del alcohol.

La tercera es que se se equivocaron de jugador, ya que al futbolista que de verdad querían era al colombiano Aldolfo "Tren" Valencia, quien compartía la delantera con Tyson en el club griego.

El propio Tyson Núñez ha hablado de lo que en verdad ocurrió y se volvió a referir al tema en Instagram Live con DIEZ.

"Fue uno de los momentos más complicados que viví como futbolista. Se habló mucho de mi contratación. De la contratación inédita de Tyson al Sunderland. No se dicen cosas buenas, pero al final me ayudó bastante a crecer como persona. El hecho de haber llegado a jugar en canchas británicas y de haber sido el primer hondureño en llegar a Inglaterra, me hace sentir orgullo. Luego llegaron Iván Guerrero, Jairo Martínez. Ahora admirado por lo que hicieron los muchachos que llegaron después de nosotros".

Tyson confirma que de las tres teorías, la verdadera e la tercera. El técnico del cuadro inglés quería al "Tren" Valencia.

"Es cierto. Aparentemente habían ido a ver otro jugador (Eduardo Bennett) a una Copa Oro en un juego contra Perú, pero querían al "Tren" Valencia. Yo no tengo la culpa de ser Tyson, de ser pequeño y que me hayan traído. Les dije que no habían visto videos de Tyson Ñúñez, sino de Valencia y uno de Bennett".

El ahora delantero del Victoria de Liga de Ascenso cuenta que el técnico le dio a entender que uno de los problemas era su estatura y que luego entendió la razón por la que no tuvo tanta participación

"Dijeron que el fútbol inglés era de choque. Prácticamente el técnico me estaba diciendo que no podía jugar porque solo habían futbolistas grandes. Algunos me comentaba en la calle que era raro que yo estuviera en un equipo como Sunderland porque el técnico era racista. Después me fue cayendo el "veinte" que era el único negro en el equipo y todavía garífuna, dije puede que tengan razón, pero en Inglaterra ya habían bastantes. Estando yo allí llegó otro moreno, luego un chavito francés y tampoco tuvieron tanta participación", cerró.