Alex López revela los cuatro equipos que ha rechazado en su carrera

El jugador catracho habló de diversos temas en esta transmisión que se realizó en vivo, uno de ellos es de cómo está pasando este momento de cuarentena por el coronavirus, además sorprendió cuando comentó que se le han acercado directivos de Motagua, pero dejó claro que uno de sus deseos cuando regrese es estar en el Olimpia.

López Rodríguez también reveló las últimas ofertas que ha tenido y recordó cuando rechazó irse al Tenerife de España.

Alexander Agustín estando en el Alajuelense lo han llamado para que salga, él explica las razones por las que no se ha ido y de paso comentó la polémica entre el colombiano Jorge Luis y Carlo Costly.

"A pesar de todo lo que ha pasado, Costa Rica ha sido de los países que ha tomado buenas medidas, el sistema de salud es bueno, andan en busca de la vacuna para este virus, es algo de admirar por ser un país centroamericano. Puedo estar en mi casa y salir al supermercado, ya para el viernes comenzamos los entrenamientos, esperemos que esto vaya mejorando al igual que en Honduras", fueron las primeras palabras de Alex López.

El volante hondureño no oculta el cariño que le ha tomado al Alajuelense y deja claro que ve muy difícil que un día se vaya al Saprissa. "Eso no se pregunta, sinceramente es muy complicado, el cariño que le tengo al Alajuelense es mucho, no me siento como un extranjero por como me tratan, miro muy complicado poder jugar en el Saprissa, no lo veo".

En la transmisión en vivo la afición le pidió mucho a López regresar a Olimpia y él respondió con altura. "Claro. A Olimpia vamos a regresar, es el equipo que me vio nacer en el fútbol, siempre que regreso pasan cosas buenas, pero primero quiero lograr cosas en el extranjero".

Alex también se refirió al tema de la finalización del torneo Clausura en la Liga Nacional de Honduras. "En lo futbolístico es triste, pero humanitariamente es lo mejor que se pudo hacer, no podías poner a muchas personas a jugar un partido si no se sabe si se están cuidando, en Honduras me alegra porque los futbolistas también tienen familia".

También se le consultó sobre la comparación del fútbol de Costa Rica y Honduras. "En lo técnico creo que Costa Rica sí, por las canchas, si vieran el complejo que tiene el Alajuelense, quisiéramos tener una de estas canchas para juegos hasta de la Selección Nacional. Con buenos campos el fútbol de Honduras podría mejorar, ya un duelo entre los equipos es corta la diferencia".

ELIMINACIÓN DE OLIMPIA POR EL SAPRISSA

"Me hicieron bullying, más porque mis compañeros son 'manudos' y querían que ganara Olimpia, yo pasé una semana enojado, triste, al final se ganó el campeonato en Honduras", dijo.

Alexander López aceptó que las ofertas del Alianza de Perú y el Deportes Tolima de Colombia fueron fuertes, pero que al final no pudo irse por su familia ya que su esposa está a la espera de su segundo bebé.

"Todavía tengo contrato hasta en junio del otro año, estoy con esa 'espinita' de quedar campeón aquí, tuve ofertas de poder irme a Perú, lo de Alianza y Deportes Tolima fue real, el profesor Hernán Torres me llamó que pagaban la cláusula, pero al final tomé la decisión por mi familia. Ofertas concretas fueron esas dos, cuando salí del Houston Dynamo tuve la oportunidad de irme al Tenerife, pero no lo hice porque no tenía ritmo de juego, casi seis meses de no jugar un partido completo y por eso regresé a Olimpia", comentó.

Siguió. "A mí me había salido otra oferta para ir a Rumania, el Dinamo de Bucarest, pero ellos querían que me fuera a préstamo, al profe Fabián Coito le preguntaron por mí, pero lo mejor es irse en verano para hacer pretemporada, en diciembre es más complicado porque los equipos ya están armados".

JUGAR EN MOTAGUA

"Es complicado la verdad. En Olimpia siempre he tenido las puertas abiertas, siempre será la primera opción, pero Motagua se ha acercado a mí, me llevo bien con algunos dirigentes, me han dicho que cuando pueda y ellos quieran que yo juegue en Motagua, yo les dije que si Olimpia no quisiera, aunque lo veo complicado, Osman Madrid siempre me pregunta de que cuándo voy a regresar a Olimpia, será complicado que pase eso".

OFERTA DE BRYAN MOYA

"Estuvo a punto de venirse para aquí (Alajuelense), pero se tardó, la Liga lo quiso, ya solo faltaba una semana para que se cerraran las inscripciones, así estaba complicado, él decidió esperar".

CASO DE HENRY FIGUEROA

"Recuerdo que estaba en el camerino, nos dieron la noticia que a Figueroa le había pasado algo personal, pero en ese momento ya se lo habían llevado y dijeron que estaba descontrolado, yo hablé con él como a la semana, luego me dijo que cambiaría de número y que en una semana regresaba a Costa Rica, al final no lo hizo, después no volví a tener contacto con él, en el equipo me preguntaban por él y yo no sabía, también para ese momento estaba lesionado y así jugaba, eso era para operación", expresó.

TRABAJAR CON PINTO

"En el primer entreno que tuve con él lo detuvo porque yo no hacía la presión que a él le gustaba en el rondo que nos ponía, al ver que yo solo adivinaba se paró y empezó a cantarme la canción 'sombras nada más'. Considero que tiene cosas buenas y sus detalles".

También habló de lo que se ha dado últimamente entre el delantero Carlo Costly y el entrenado colombiano Jorge Luis Pinto, quienes no tuvieron un buen comportamiento en la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"La relación no fue mala porque Costly a pesar de que no le gustaba algunas cosas él siempre trabajaba y decía que él de viejo terminaba los entrenamientos y otros jóvenes no, pero no le gustaba muchas cosas, pero ha sido por esta cuarentena que lo ha dicho.

Siempre pasaron cosas que quizá un compañero se calentaba y podíamos decirle que no era la manera de como se hablaban en ese momento", dijo.

Alex López también habló de los jugadores que tomaron experiencia en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 y que ahora pueden dar frutos. "Ahora todos esos jóvenes de la eliminatoria pasada ya tienen experiencia y viene una camada de jugadores de la Sub-23 como Denil Maldonado, Jorge Álvarez".

SE VE EN QATAR

"Me veo en Qatar, claro, espero estar en el nivel para poder ser llamado a la Selección, con el proceso que está llevando (Fabián) Coito creo que si podemos ir al Mundial. Él como persona es calidad y eso son los detalles en lo que demuestra su compromiso", cerró.