Hendry Thomas recuerda cuando Roberto Martínez se enojó con él por haberse ido a la MLS

Del 2009 al 2012, eso fueron los años en los cuales Hendry Thomas militó en la Premier League de Inglaterra con el Wigan y siendo dirigido por el español Roberto Martínez, hoy técnico de la Selección de Bélgica.

El “Doctor” fue parte de esa camada de hondureños que triunfó en los Latics, institución que acogió a Wilson Palacios, Maynor Figueroa, Thomas, Roger Espinoza y Juan Carlos García. Thomas recordó ese paso en una entrevista a Todo Deportes Televisión y explicó las razones de su salida a la MLS cuando pudo haber estado más tiempo en suelo inglés.

“El haberme venido de Inglaterra fue por una decisión mía. Cuando yo me vengo de Inglaterra el Wigan a mí me está ofreciendo contrato, yo no lo firmó porque en ese momento llega el profe Suárez a inglaterra y me dice que si yo no estaba jugando me iba a afectar. Yo en ese momento no estoy jugando porque supuestamente a la hora que yo utilizaba los aparatos en el pecho me decía que yo estaba trabajando bien pero mi recuperación no era la adecuada y aunque yo me sintiera bien no era la adecuada”, inició contando.

Y agrega: “Ellos me decían que yo había tenido un gran esfuerzo por la liga de donde yo venía que era Honduras, me decían que nunca se había visto que un centroamericano había jugado tantos partidos en tan corto tiempo y con la intensidad que yo jugaba. Roberto Martínez me decía que no estaba para determinado juego y yo le contradecía. En un partido contra Manchester City yo corriendo normal me desgarré el cuadríceps y eso fue antes del Mundial. En eso Roberto Martínez me dice 'ves lo que yo te digo'. Se enojó conmigo y estaba molesto, 'yo sé cómo son ustedes los hondureños'”

Thomas acepta que su estadía en Inglaterra pudo haber sido mayor, pero la decisión de haberse ido a la MLS pasó por ser convocado a la Selección Nacional.

“En el último año ya no estaba jugando por lo que él me decía e incluso él (Roberto Martínez) no quería que viniera, Suárez llegó y le dijo que 'Henry no estaba jugando por su nivel, sino por una transición con él, un reacondicionamiento'. Yo no lo acepte tanto y Roberto (Martínez) me decía que le firmara más tiempo. Yo le dije que no porque Suárez me había dicho que si no jugaba no me iba a llamar a la Selección”.

En la actualidad reconoce que debió haberle hecho caso a Roberto Martínez, estratega que lo quería tener más años en el Wigan, hoy Martínez tiene las riendas de la Bélgica de Eden Hazard y compañía.

“Entonces es ahí donde yo tomo la decisión de ir a la MLS y juego pero Suárez no me llama a la Selección. Roberto (Martínez) al principio se enojó conmigo porque me decía 'todo lo que has ganado, venís desde tu país y todo lo que has ganado aquí en la mejor liga del mundo y te vas a ir a la MLS, quedate aquí'. Fue una decisión en donde yo digo que si hubiera hecho caso a lo que me decía Roberto Martínez hubiera estado mucho más tiempo en la Premier League, pude haber estado cuatro o cinco años más en la Premier sin problema”.