¿Quién tiene el mejor contrato actualmente en el Houston? A Elis le ofrecen uno mejor para quedarse

El delantero hondureño Alberth Elis ha revelado que el Houston Dynamo le ofrece el mejor contrato que ha dado en su carrera el equipo texano, pero el sueño que tiene es marcharse a Europa y en diciembre prácticamente lo decidirá.

Actualmente el cuadro naranja tiene solamente dos jugadores que ganan arriba del 1.2 millones de dólares por temporada. Estos contratos serían superados por el que le ofrece el club a Elis para que no se marche a Europa, pues confían en su capacidad.

El colombiano Mauro Manotas es actualmente el jugador mejor pagado del Houston. Cobra por temporada 1 millón 245 mil dólares, lo que viene siendo más 100 mil dólares mensuales. Un salario extraordinario.

Si Elis acepta quedarse, tendría un salario mejor que este que gana Manotas según el reporte oficial que todos los años publica la MLS por medio del Sindicato de futbolistas de Estados Unidos.

El delantero Mauro Manotas es actualmente el futbolista con el mejor contrato en el Houston Dynamo. Gana $1.2 millones por año.

Actualmente el segundo futbolista con el mejor contrato en el Houston Dynamo, es el defensor esloveno, Aljaž Struna quien tiene un suelo similar al de Manotas. El europeo se embolsa 1 millón, 210 mil dólares, arriba de 100 mil dolares al mes.

Luego vienen los sueldos abajo del millón de dólares por temporada y en cuarto lugar aparece Cristian Ramírez que devenga 666 mil 499 dólares, 55 mil dólares mensuales.

EL CONTRATO DE ELIS

Alber Elis reveló que el Monterrey recibió por su venta 4.2 millones de dólares que tuvo que pagarle el Houston Dynamo. Esto viene siendo un negocio que ahora el cuadro naranja no quiere perder, pues si Elis no renueva su contrato, sale libre en diciembre, algo que no quieren.

En cuarto puesto aparece Alberth Elis, el catracho que termina contrato en diciembre con la entidad texana, pero ha revelado que Houston le ofrece un mega contrato para retenerlo, pero su prioridad por ahora es dar el salto a Europa.

"Me han hecho una buena oferta, la mejor que han realizado dicen ellos, pero esta es mi oportunidad de irme a Europa y lo difiniré al final de la temporada. Me ha puesto a pensar (la oferta del Dynamo) pero es una decisión que la tomaremos en familia y con mi representante para buscar lo mejor", comentó Elis esta semana.

En el verano pasado, el Fenerbahce de Turquía puso una buena oferta para comprar al hondureño, pero el equipo la desechó. El mismo Elis reveló que él se quería marchar, pero no aceptó la oferta el club y no le quedó más remedio que quedarse. Ahora podría irse libre.

LOS MEJORES PAGADOS DE LA MLS

Con la marcha de Zlatan Ibrahimovic del Galaxy que era el mejor pagado hasta el reporte de septiembre del año pasado, ganando 7.2 millones de dólares por temporada, 600 mil dólares mensuales, ahora el mejor pagado es Michael Bradley.

El delantero mexicano Zlatan Ibrahimovic llegó a suplir a Zlatan Ibrahimovic en Los Ángeles Galaxy es de los mejores pagados.





El capitán del Toronto es quien tiene el mejor contrato; esto sin revelarse todavía lo que gana el mexicano Javier Hernández que estaría cerca de lo que percibía Zlatan. Bradley se embolsa 6.5 millones de dólares al año. Esto es 541 mil dólares mensuales.

El hondureño Elis sabe que el dinero es garantía para llevar una buena vida, pero quiere un sueño que es triunfar en Europa. Lleva cuatro años en la MLS donde se ha convertido en goleador y asistente en el Houston. En enero que se abre el mercado de invierno, La Panterita podría dar el salto.