Exdirector deportivo del Córdoba: "A Luis Garrido hay que tenerle un poco más de respeto"

Alfonso Serrano, exdirector deportivo del Córdoba de la Segunda B de España apareció en público casi dos meses después de ser cesado de su puesto y lo hizo para explicar lo vivido en su gestión y defender al hondureño Luis Garrido.

Fichajes: Confirmada una salida en Olimpia, Emilio renovaría y Marathón tendría varias bajas

Serrano dijo estar convencido que el equipo cordobesista se habría metido en el play off de ascenso si la termporada no hubiera finalizado de forma anticipada por la pandemia del coronavirus.

"Que me juzguen por temas deportivos, no por los extradeportivos y está claro que todo el mundo se equivoca y acierta con los fichajes, pero estoy convencido de que nos habríamos metido en play off".

Defiende a Garrido

Serrano ha sido criticado por la conformación de la plantilla en la temporada pasada.

"En invierno creo que nos reforzamos muy bien y quizás faltaba un delantero más, pero en los demás puestos estaba muy bien; en verano fue prácticamente imposible cerrar la plantilla por la situación que conocemos".

Uno de los cuestionamientos que recibió fue por el fichaje del hondureño Luis Garrido, quien no pudo ser inscrito porque no había cupos para extranjeros. El catracho se quedó sin jugar el último semestre del 2019. Fue hasta enero que quedó habilitado.

"A Luis Garrido hay que tenerle un poco más de respeto, aunque no haya cuajado. Ha jugado Champions con Estrella Roja, no con cualquier equipo, Mundiales, Copas de Oro... Yo conozco muy bien a Luis Garrido y sé el tipo de jugador que es, pero llevaba seis meses sin competir. Yo no entro en si es bueno o malo. El comportamiento que ha tenido es excepcional y creo que se le está criticando en exceso", añadió.

Según el Diario Córdoba, el club español firmó por dos años al hondureño a un coste total de 340 mil euros. Liga Alajuelense reservaba 50 mil euros en caso de ascenso y un porcentaje por un hipotético traspaso.

Pero Garrido en un año solo jugó 46 minutos con a camisa verde y no entra en los planes para la siguiente campaña.

Paulo Hernández, su representante dijo en entrevista DIEZ que si no llegan a un arreglo "el jugador pues tiene contrato, intentará ganarse su sitio en el Córdoba".