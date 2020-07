Fali, la historia de un gitano mejor amigo de "Choco" y Alfredo Mejía que se casó con 16 años

El delantero hondureño Antony Lozano tiene dentro de la plantilla a buen amigo le irradia alegría y buena compañía que, además, ha sido uno de los jugadores claves en la zona baja del Cádiz para conseguir el ascenso a la Primera División.

Se trata del defensor de 26 años, Rafael Giménez Jarque, conocido especialmente como "Fali" con orígenes de la etnia gitana.

El zaguero español surgió de la cantera del Villareal, pero fue en el Atlético Levante donde consiguió hacer su debut como profesional en el 2012.

Sucedido de ello ha militado en el Huracán, y Gimnástic de Tarragona. Sin embargo, años más tarde coincidió con Antony Lozano en el Barcelona B y ahora en el Cádiz que le ha valido para volver a Primera División después de 14 años.

La buena relación con Lozano se contagió con Alfredo Mejía, mismo que dijo que "si dependiera de Fali yo estaría en Cádiz".

VIDA PRIVADA

Fali es un hombre muy querido en Cádiz. En España hacen denotar que es uno de los jugadores más extrovertidos. Su humildad y honradez lo llevaron a ser uno de los consentidos por el presidente del equipo que lo demostró al renovarlo hasta el 2024.

Los lujos y dinero no fueron parte de la infancia de Giménez. No es del típico español con grandes riquezas al ser gitano, algo que le llena de orgullo.

"A mí me ha costado mucho estar donde estoy. Me casé con 16 años, vengo de etnia gitana, muy orgulloso de ello. Con 17 años fui padre y me sacrifico mucho por mi familia", dijo Fali en su llegada a Cádiz.

PROMESA A SU PADRE

Cuando Fali llegó al equipo amarillo, una de sus promesas fue que, al conseguir el ascenso, llevaría a vivir a su padre con él.

"Haré que mi padre se venga a vivir conmigo a Cádiz. Le pondré un piso de alquiler y vivirá eso conmigo", dijo en una entrevista para el Diario de Cádiz.

Ahora la promesa no solo quedará en palabras, será una realidad.

Durante la presente campaña Rafael Giménez ha disputado 28 encuentros siendo 26 de ellos como titular en los cuales registra una anotación.

