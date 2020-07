Jonathan Rubio tras asegurar la permanencia con Tondela: "No sé si me voy a quedar"

El hondureño Jonathan Rubio se encuentra festejando con el Tondela la permanencia en la Primeira Liga de Portugal. Tras el triunfo 2-1 ante Moreirense, que les aseguró la salvación, habló con DIEZ de su futuro.

El festejo del Tondela tras salvar la categoría en Portugal: Jonathan Rubio hasta se quitó la mascarilla

"Estamos todo muy felices, personalmente agradecido con Dios y las personas que me apoyaron durante toda la temporada, vamos a celebrar y después descansar y aprovechar los pocos días de vacaciones que vamos a tener", dijo el catracho desde Portugal.

Rubio arrancó de titular en el último partido de la temporada y fue sustituido al minuto 46. En total disputó 32 partidos con los auriverdes en la campaña que recién finaliza.

El hondureño finalizó hoy el préstamo con el equipo luso y en los próximos días se conocerá su futuro. Su ficha le pertenece al Huesca, club que acaba de ascender a la Primera División de España.

¿Se queda o se va del Tondela? Le consultamos y su respuesta no se hizo esperar. "No sé si me voy a quedar".

Jonathan Rubio inició su carrera profesional en suelo portugués con el Gil Vicente en 2015. Luego se marchó a España para jugar con el Arandina de la Tercera División y regresó al Gil Vicente donde hizo un buena temporada.

Huesca en 2018 compró su ficha y lo cedió primero al Varzim y luego al Academica Combra, en 2019 llegó al Tondela para su primera aventura en la primera división.