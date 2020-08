Boniek García sobre Alberth Elis: “Es un jugador muy determinante para el equipo como para la selección”

Boniek García y el Houston Dynamo ya se encuentran descansando tras su participación en el torneo MLS is back. El hondureño en una entrevista a Todo Deportes contó un poco sobre ese certamen en Orlando y las medidas que implementó la MLS para que no se dieran tantos casos de coronavirus.

De igual manera el veterano jugador se refirió a la selección nacional de Honduras y su posible regreso cuando retorne el fútbol. El tema Alberth Elis también fue abordado y Boniek emitió elogios hacia él.

MLS: “Se viajó una semana antes del primer juego para adaptarnos a lo que decía la Liga, previo al partido se volvían a hacer pruebas. Un día antes del juego se nos hacía la prueba y durante la semana eran otras dos, hisopado era la prueba que se nos hacía y se nos sigue haciendo. Ha tomado todas las medidas necesarias para que no haya ningún problema durante el torneo y bueno en el equipo se sigue haciendo eso”.

SELECCIÓN: “Hace tres años he venido rindiendo al máximo aquí en el equipo, obviamente que colectivamente con el equipo las cosas no han salido bien, a nivel individual he mantenido un nivel bastante bueno para poder estar en la selección, obviamente el profesor quería ver muchos jugadores, los ha visto y bueno por ahí se me va a presentar la oportunidad para aprovecharla al máximo”.

APORTE A LA H: “Mi aporte sería muy importante ya sea dentro de la cancha o estando afuera, es bueno estar ahí como un jugador de mucha experiencia. Hemos tenido llamadas con él (Fabián Coito), las puertas están abierta para mí en la selección, esperemos que se pueda volver pronto y sentir esos colores, la verdad es una ilusión muy grande tanto para mí como para mi familia”.

ALBERTH ELIS: “No me gusta meterme en esos temas, miro la prensa y la televisión sobre lo que se dice, obviamente el deseo de él es irse a Europa, para mí está en un punto aceptable de poder viajar porque ha mejorado en muchas cosas. Hoy por hoy es un jugador muy determinante para el equipo como para la selección, las puertas se le van a abrir en Europa. Es muy difícil que se pueda queda en el Houston”.