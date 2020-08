Periodistas mexicanos explican las razones por las que Pachuca no le da participación a Denil Maldonado

Denil Maldonado se convirtió rápidamente en uno de los jugadores de mayor proyección en fútbol de Honduras y su buen accionar con la Selección Sub-23 y la Mayor, lo llevaron a dar el paso al Pachuca de México.

Después de siete meses en el equipo Tuzo, el defensor no ha tenido las oportunidades que se esperaban. Sus 270 minutos participados fueron en el torneo de Copa MX y luego este campeonato fue suspendido.

Te puede interesar: La razón por la que Ramón Núñez no triunfó en Cruz Azul, según 'El Chelís'



Para analizar un poco el momento del defensor catracho, Diez consultó a los colegas aztecas que cubren la fuente del Pachuca y estos coinciden que la suspensión del torneo de Copa le ha pasado factura al catracho.



"La situación de suspenderse el torneo pasado y no jugarse más, pues ha puesto difícil a varios jugadores que querían ganarse la titularidad. Además, Pachuca tiene en Oscar Murillo un central consolidado, campeón en México, seleccionado en Colombia y Gustavo Cabral, su complemento", comentó Gerardo Ortíz, reportero de Diario Récord.

Además aseguró que: "Denil es uno de los afectados por no tener actividad en la Copa, donde podría mostrar mejor su fútbol y recibir una oportunidad en el once titular en la Liga".



Marcelino Fernández, periodista de Espn, considera que la falta de roce y el no tener la oportunidad de jugar en la Copa MX le podría estar pasando factura al hondureño. "Quizá le falte tomar experiencia, este torneo tendrá la desventaja que no se jugará la copa, que era donde se le daba rodaje a los jugadores".



Y agrega que: "Tiene enfrente a dos centrales de mucha experiencia como Cabral y Murillo, que el torneo pasado fueron líderes en robo en robos".

OTROS COLEGAS TAMBIÉN OPINAN

Omar Pérez, periodista de la revista Los Corresponsales de la ciudad de Hidalgo, cree que Maldonado no ha tenido la suerte de otros y la suspensión de la Copa lo han afectado.



"Le ha faltado un poco de suerte, ya que cuando él llegó acá, el Pachuca estaba buscando un central porque el argentino Cabral no había tenido un buen torneo y era una posición que el equipo necesitaba reforzar. Denil llegó el torneo pasado y había expectativa que jugara y lo hizo en Copa, le fue medio mal en el primero, pero lo que él necesita es jugar".



Y agrega: "El problema para Denil es que los titulares son Cabral y Murillo y andan jugando bien. Es muy difícil que juegue por esa situación y ahora para ir a la banca al que lleva es a Miguel Herrera, eso deja fuera de competencia a Denil".

Mientras que el periodista Alejandro Velázquez del diario Criterio Hidalgo, apela que al catracho le han faltado las oportunidades y la dura lucha con dos zagueros experimentados le pasa factura.



"A Denil le ha faltado oportunidad de parte del entrenador Paulo Pezzolano, siento que se inclina por la experiencia de los defensas Cabral y Murillo por eso no lo ha considerado. Pero lo que ha demostrado en la Copa MX que fueron tres partidos se le vio cosas interesantes, pero ahora llegó más competencia con Miguel Herrera"



"Su única participación con el equipo había sido en la Copa y no lo había hecho tan mal, pero como el torneo en esta temporada se suspendió... Antes de la pandemia tuvo participación en la Sub-20, pero si no hay torneo de Copa difícilmente tenga actividad este semestre o el técnico cambie la estrategia"



La prensa azteca no duda de las condiciones que tiene el defensa hondureño, pero la experiencia le podría estar jugando un poco en su contra en relación a sus compañeros de puesto.



"Ha tenido muy poca actividad recién, es un buen elemento y tiene nivel para competir en México, pero el peso de poder mandar a la banca a Murillo o Cabral, es complicado. Tiene nivel, pero con muy buena competencia y todavía Pachuca trajo a Miguel Herrera", aseguró Ortíz.



A su corta edad, Denil tiene el perfil correcto para seguir dando frutos en el fútbol azteca. "Es muy joven y lo mostrado en la Copa fue interesante, rápido y sí siento que está a la altura del fútbol mexicano", reconoció Velázquez.